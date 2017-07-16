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Опубликован новый трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049"

17.07.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Представлен трейлер был компанией Warner Bros. в понедельник — это второй тизер "Бегущего по лезвию 2049", который многие называют одним из самых ожидаемых фильмов года.

Опубликован новый трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049"
© Sputnik Сергей Мальгавко
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Режиссером "Бегущего по лезвию" выступил канадец Дени Вильнев, который известен своими фильмами "Пленницы" и "Прибытие". Главную роль в ленте исполнит звезда "Ла-Ла Ленда" Райан Гослинг.

По сюжету картины, действие в новом "Бегущем по лезвию" разворачивается через 30 лет после событий первого фильма. Оригинальная научно-фантастическая лента вышла в прокат еще в 1982 году и стала культовой среди любителей кино.

Датой выхода "Бегущего по лезвию 2049" назначено 5 октября этого года.

 
 
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Продолжение легендарного фильма "Бегущий по лезвию" выйдет в прокат уже в октябре. Смотрите на Sputnik трейлер картины.

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