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Опубликован новый трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049"
17.07.2017 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Представлен трейлер был компанией Warner Bros. в понедельник — это второй тизер "Бегущего по лезвию 2049", который многие называют одним из самых ожидаемых фильмов года.
© Sputnik Сергей Мальгавко
Режиссером "Бегущего по лезвию" выступил канадец Дени Вильнев, который известен своими фильмами "Пленницы" и "Прибытие". Главную роль в ленте исполнит звезда "Ла-Ла Ленда" Райан Гослинг.
По сюжету картины, действие в новом "Бегущем по лезвию" разворачивается через 30 лет после событий первого фильма. Оригинальная научно-фантастическая лента вышла в прокат еще в 1982 году и стала культовой среди любителей кино.
Датой выхода "Бегущего по лезвию 2049" назначено 5 октября этого года.
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Продолжение легендарного фильма "Бегущий по лезвию" выйдет в прокат уже в октябре. Смотрите на Sputnik трейлер картины.
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