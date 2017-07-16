Представлен трейлер был компанией Warner Bros. в понедельник — это второй тизер "Бегущего по лезвию 2049", который многие называют одним из самых ожидаемых фильмов года.



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Режиссером "Бегущего по лезвию" выступил канадец Дени Вильнев, который известен своими фильмами "Пленницы" и "Прибытие". Главную роль в ленте исполнит звезда "Ла-Ла Ленда" Райан Гослинг.

По сюжету картины, действие в новом "Бегущем по лезвию" разворачивается через 30 лет после событий первого фильма. Оригинальная научно-фантастическая лента вышла в прокат еще в 1982 году и стала культовой среди любителей кино.

Датой выхода "Бегущего по лезвию 2049" назначено 5 октября этого года.