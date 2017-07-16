ПДД изменились в России, но белорусов это почти не коснется

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник утвердил изменения в правила дорожного движения (ПДД), сообщила пресс-служба российского правительства.



© Sputnik Алексей Филиппов Вопрос прав для водителей из РБ закреплен решением Союзного Совмина

Изменения в российские правила дорожного движения вводят новые термины и дорожные знаки особых предписаний. Концептуальных изменений в ПДД нет, поэтому белорусские водители могут не волноваться из-за изменений в РФ.

Так, теперь в ПДД России есть термин "гибридный автомобиль" – то есть транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства.

Появился и термин "электромобиль" – для машин с исключительно электрическим двигателем.

Новые дорожные знаки в России будут сообщать об ограничениях экологического класса механических транспортных средств или грузовых автомобилях. Появится и знак об экологическом классе транспортного средства.

Кроме того, новые ПДД разрешают движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.