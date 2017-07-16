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ПДД изменились в России, но белорусов это почти не коснется

17.07.2017 17:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник утвердил изменения в правила дорожного движения (ПДД), сообщила пресс-служба российского правительства.

ПДД изменились в России, но белорусов это почти не коснется
© Sputnik Алексей Филиппов
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Изменения в российские правила дорожного движения вводят новые термины и дорожные знаки особых предписаний. Концептуальных изменений в ПДД нет, поэтому белорусские водители могут не волноваться из-за изменений в РФ.

Так, теперь в ПДД России есть термин "гибридный автомобиль" – то есть транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства. 

Появился и термин "электромобиль" – для машин с исключительно электрическим двигателем.

Новые дорожные знаки в России будут сообщать об ограничениях экологического класса механических транспортных средств или грузовых автомобилях. Появится и знак об экологическом классе транспортного средства.

Кроме того, новые ПДД разрешают движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в правилах дорожного движения РФ касаются терминов и новых дорожных знаков особых предписаний.

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