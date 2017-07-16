Один из лучших бомбардиров минского «Динамо» в прошлом сезоне Роб Клинкхаммер примкнул к тренировочному лагерю «зубров» и рассказал клубной пресс-службе о рождении второго сына, о том, как провел лето, и удивился значительным переменам в составе команды и ее тренерском штабе.



Роб Клинкхаммер. Фото: hcdinamo.by

— Все лето я был у себя дома, в Летбридже. У меня родился второй сын. Так что отпуск я провел в семейном кругу, чем остался весьма доволен.

— Поздравляем! Насколько я знаю, ты дал ему имя Эксл. Случайно, не в честь солиста «Guns N' Roses»?

— Наверное, многие люди так подумали, это смешно. Но нет. Мне просто нравится это имя. Моя жена Джессика выбирала имя первому сыну Ганнеру, а я выбрал имя второму.

— Команда уже давно начала подготовку, а ты сегодня впервые провел полноценную тренировку. Как себя чувствуешь прямо сейчас?

— Как будто сейчас три часа ночи! Я очень устал. В Канаде сейчас еще даже не раннее утро. Но летом я упорно тренировался, поддерживал себя в хорошей форме. Правда, в основном занимался не на льду, так что сейчас мне предстоит еще набрать оптимальные кондиции. Здорово вернуться в команду и приступить к тренировкам.

— Что ты можешь сказать о Горди Дуайере? Возможно, пересекался с ним ранее?

— Раньше я с ним знаком не был. Но он ведь был тренером «Медвешчака» и сборной Канады на Кубке Шпенглера, так что я имею представление об этом специалисте. К тому же мы оба канадцы, поэтому быстро найдем общий язык.

— В «Динамо» произошли большие перемены. Как ты их воспринял?

— В прошлом сезоне мы выступили успешно, так что если бы ты сказал мне, что все так изменится, я бы не поверил. Но это хоккей, временами и не такое случается. Я не особенно переживаю по этому поводу, просто делаю свою работу.

— Сейчас болельщики активно обсуждают уход Бена Скривенса. По-твоему, это большая потеря для «Динамо»?

— Конечно. Он хорошо играл весь прошлый сезон, был лучшим игроком команды, помог нам выиграть много матчей, особенно на старте сезона. Хочу пожелать ему всего лучшего в «Салавате Юлаеве». Но у нас будет новый вратарь — Юнас Энрот. Это отличный голкипер. Думаю, он достойно заменит Скривенса, и мы перестанем переживать по поводу ухода Бена.

— Как ты воспринял новость об уходе Крэйга Вудкрофта?

— Меня это немного шокировало. Я ведь пришел в «Динамо» вместе с ним, он меня сюда приглашал. Но он сделал так, как посчитал нужным. У нас был успешный предыдущий сезон, мне было приятно с ним работать. Но, как я уже говорил, это хоккей, такое случается постоянно. Кто-то уходит, кто-то приходит — это нормальный процесс. Пожелаю ему удачи. Возможно, мы еще поработаем вместе.

— Твои ожидания от предстоящего сезона.

— Надеюсь, мы будем не менее успешны, чем в предыдущем. На льду много новых лиц, я еще не со всеми познакомился. Кроме того, в команде ожидается появление трех легионеров. Посмотрим, что получится в итоге. В любом случае, я приехал, чтобы побеждать. Для этого надо работать так же упорно, как в прошлом сезоне, тогда и результат будет не хуже. Я рад вернуться в Минск и хотел бы попросить наших болельщиков поддерживать нас так же, как в прошлом сезоне. У нас лучшие болельщики в КХЛ и лучшая в лиге атмосфера на арене.