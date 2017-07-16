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В Слуцком районе столкнулись МАЗ и Mersedec. Погибла случайная пассажирка микроавтобуса
ДТП произошло 17 июля на трассе Р23 около 15.00. Столкнулись два автомобиля — Mercedes Sprinter и грузовик МАЗ,
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Подробности аварии сообщили в ГАИ Слуцка. Авария произошла на 111 километре трассы Р23 Минск-Микашевичи. Столкнулись грузовой МАЗ и Mersedec Sprinter, после этого микроавтобус оказался на боку. В результате аварии погибла пассажирка микроавтобуса. Погибшая женщина и водитель автомобиля — жители Солигорска.
Как уверждают очевидцы ДТП, погибшая была просто попутчицей.
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В аварии также пострадал водитель микроавтобуса.
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