В Слуцком районе столкнулись МАЗ и Mersedec. Погибла случайная пассажирка микроавтобуса

ДТП произошло 17 июля на трассе Р23 около 15.00. Столкнулись два автомобиля — Mercedes Sprinter и грузовик МАЗ, сообщают пользователи в группе вконтакте «Солигорские автолюбители». Погибла 57-летняя пассажирка легковушки. Водитель доставлен в Слуцкую больницу, его жизнь вне опасности.

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Подробности аварии сообщили в ГАИ Слуцка. Авария произошла на 111 километре трассы Р23 Минск-Микашевичи. Столкнулись грузовой МАЗ и Mersedec Sprinter, после этого микроавтобус оказался на боку. В результате аварии погибла пассажирка микроавтобуса. Погибшая женщина и водитель автомобиля — жители Солигорска.

Как уверждают очевидцы ДТП, погибшая была просто попутчицей.