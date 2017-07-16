Минское «Динамо» пригласило на просмотр 19-летнего центрфорварда Егора Шаранговича.



Фото: hockey.by

В прошлом сезоне он выступал в составе базовой команды молодежной сборной в чемпионате Беларуси, набрав 28 (15+13) очков в 40 играх.

В мае Шарангович дебютировал за национальную команду на чемпионате мира во Франции, отметившись 3 (2+1) очками в 7 играх.

Кроме того, в течение минувшего сезона Егор Шарангович успел сыграть еще на одном чемпионате мира. В 5 поединках молодежного (U20) ЧМ он заработал 2 (0+2) результативных балла и помог команде завоевать путевку в элитный дивизион.