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Хоккеист, за сезон сыгравший на 2 чемпионатах мира, подписал просмотровый контракт с "Динамо"
Минское «Динамо» пригласило на просмотр 19-летнего центрфорварда Егора Шаранговича.
В прошлом сезоне он выступал в составе базовой команды молодежной сборной в чемпионате Беларуси, набрав 28 (15+13) очков в 40 играх.
В мае Шарангович дебютировал за национальную команду на чемпионате мира во Франции, отметившись 3 (2+1) очками в 7 играх.
Кроме того, в течение минувшего сезона Егор Шарангович успел сыграть еще на одном чемпионате мира. В 5 поединках молодежного (U20) ЧМ он заработал 2 (0+2) результативных балла и помог команде завоевать путевку в элитный дивизион.
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Минское "Динамо" пригласило на просмотр 19-летнего центрфорварда Егора Шаранговича.
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