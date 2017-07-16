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Плюс 1 процент: белорусская промышленность обеспечила в первом полугодии прирост ВВП

17.07.2017 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Плюс 1 процент: белорусская промышленность обеспечила в первом полугодии прирост ВВП

Euroradio.fm

Согласно данным Национального статистического комитета, в первом полугодии 2017 года заметно выросло промышленное производство, а вот отечественное сельское хозяйство не достигло уровня первого полугодия 2016 года.

Как сообщил Белстат, объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 47,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню первого полугодия 2016 года.

При этом объем промышленного производства составил 43,3 млрд. рублей, что было 106,1% к аналогичному периоду прошлого. Наибольший прирост (6,6%) обеспечила обрабатывающая промышленность. В частности, прирост произошел  11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности. В  том числе, производство машин и оборудования выросло на 21,2%, изделий из дерева и бумаги и полиграфии - на 17,2%, химических продуктов - на 16,8%, металлургическое производство и выпуске готовых металлических изделий - на 10,3%, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха -  на 10% и электрооборудования - на 9,6%.

Объем производства в сельском хозяйстве в этом периоде составил 5,3 млрд. рублей, что составило 99,2% к уровню первого полугодия 2016 года. Непосредственно в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к аналогичному периоду предыдущего года.

В частности, в хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 903,8 тыс. тонн, или на 2,5% больше, чем за первое полугодие 2016 года, молока – 3624,6 тыс. тонн (на 2,2% больше). 
 

Что касается транспорта, то в первом полугодии 2017 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 209,4 млн. тонн грузов, или 102,3% к первому полугодию 2016 года. Грузооборот составил 64,8 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 4,9%. 

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2017 года воспользовалось 984 млн. человек, или 94,9% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 11,8 млрд. пассажиро-километров, или 100,7% к уровню первого полугодия 2016 года.

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, в первом полугодии 2017 года заметно выросло промышленное производство, а вот отечественное сельское...

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