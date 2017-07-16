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Французская Alpine готовит соперника Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio

17.07.2017 18:35 — Разное | Tut.by  
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Возрожденный усилиями Renault бренд Alpine планирует расширение модельного ряда — вслед за спорткаром A110, показанным минувшей весной, на свет появится кроссовер. В этом уверены журналисты британского Auto Express, ссылающиеся на свои источники внутри французской компании.


В качестве главных соперников второй модели от Alpine рассматриваются кроссоверы Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio. Внешность SUV будет создана с оглядкой на купе A110. О технической платформе для нового SUV Alpine пока ничего неизвестно. По слухам, будущая новинка будет предлагаться как с полным, так и задним приводом — не исключено, что «паркетник» разделит некоторые узлы и агрегаты с моделями Infiniti и Mercedes (напомним, что швабы активно сотрудничают с альянсом Renault-Nissan).


Если верить источнику, под капотом кроссовера Apline первое время будет располагаться 1,8-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью около 300 «лошадей». Более мощные модификации кроссовера могут получить гибридную или полностью электрическую силовую установку. В продаже кроссовер Alpine появится не раньше 2019 года.

 
 
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В модельном ряду возрожденного бренда Alpine может появиться спортивный кроссовер, который составит конкуренцию Porsche Macan и Alfa Romeo Stelvio.

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