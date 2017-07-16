Пляжные футболисты БАТЭ седьмой раз подряд стали чемпионами Беларуси

Победителем 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу стал борисовский БАТЭ, победив в финале «Витоблспорт». Это седьмой подряд чемпионский титул борисовчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Первый поединок золотой серии, проходившей в Слониме, получился на редкость напряженным. Счет открыли витебляне, затем лидировали борисовчане, на последней минуте игры счет был равным — 3:3, и буквально перед самой финальной сиреной Олег Слаутин принес победу «Витоблспорту» — 4:3.

Во второй встрече соперники также не собирались уступать друг другу, но спортсмены БАТЭ сумели сравнять результат в серии, одолев соперников со счетом 3:2.

Третий, решающий матч прошел с преимуществом «пляжников» БАТЭ, которые одержали крупную победу — 6:1.

Обладателями бронзовых наград стали футболисты «Гроднооблспорта», дважды переигравшие в серии за 3-е место оппонентов из брестского клуба «Лагуна-Кикерс» — 2:1 и 5:4.

Лучшим игроком юбилейного чемпионата страны признан украинский легионер витебской команды Анатолий Рябко, который также выиграл бомбардирскую гонку, забив 30 мячей.

Лучшим среди голкиперов стал страж ворот БАТЭ Юрий Черкасов.

Теперь национальная сборная Беларуси начнет подготовку к своему стартовому этапу Евролиги (аналог чемпионата Европы). В Москве белорусам предстоит сыграть против сборных Швейцарии (28 июля), России (29 июля) и Греции (30 июля). Затем белорусская дружина выступит на этапе в венгерском Шиофоке, где соперниками будут мастера пляжного футбола из Польши (11 августа), Азербайджана (12 августа) и Португалии (13 августа).