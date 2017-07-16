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Просроченная дебиторская задолженность в белорусской экономике приближается к 25 процентам

17.07.2017 19:09 — Разное | Ежедневник  
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Просроченная дебиторская задолженность в белорусской экономике приближается к 25 процентам

Foodmarkets.ru

Дебиторская задолженность белорусского реального сектора по итогам первого полугодия 2017 года составила 30,7 млрд рублей.

В этом объеме просроченные долги были равны 7,1 млрд рублей, что составило  23,1% от всего объема.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2017 год составила 40,9 млрд рублей. В свою очередь, просроченная задолженность в ее структуре была 7 млрд  рублей, или 17,1% от общего объема, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Что касается рентабельности реализованной продукции и услуг, то по итогам января –мая 2017 года она составила 9,5%, рентабельность продаж была равна в этом периоде 7,6%. 

 

 
 
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Дебиторская задолженность белорусского реального сектора по итогам первого полугодия 2017 года составила 30,7 млрд рублей.

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