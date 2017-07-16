Концерт Depeche Mode в Минске отменили в последний момент из-за болезни солиста

В белорусской столице 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет. Причина отмены — болезнь одного из солистов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным корреспондента TUT.BY, пока организаторы рассматривают вариант переноса концерта. Организаторы просят поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.

На странице группы в Facebook сообщается, что рассматриваются все варианты для переноса концерта. Организаторы надеются, что смогут предоставить информацию об этом уже на следующей неделе.

«Приносим извинения поклонникам группы в Минске и благодарим за понимание и терпение», — сказано в сообщении.

(Будет дополнено).