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Концерт Depeche Mode в Минске отменили в последний момент из-за болезни солиста
В белорусской столице 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет. Причина отмены — болезнь одного из солистов.
По данным корреспондента TUT.BY, пока организаторы рассматривают вариант переноса концерта. Организаторы просят поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.
На странице группы в Facebook сообщается, что рассматриваются все варианты для переноса концерта. Организаторы надеются, что смогут предоставить информацию об этом уже на следующей неделе.
«Приносим извинения поклонникам группы в Минске и благодарим за понимание и терпение», —
(Будет дополнено).
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Организаторы просят поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.
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