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Организаторы рассказали подробности отмены концерта Depeche Mode в Минске

17.07.2017 20:30 — Разное | Tut.by  
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Организаторы концерта Depeche Mode в Минске выступили с пресс-конференцией, где рассказали о причинах отмены концерта группы и о том, чего ожидать фанатам, желавшим попасть на выступление.


Сцена была готова к проведению концерта. Фото: TUT.BY

Директор концертного агентства Атом Интертеймент Андрей Алексеев сообщил, что Дейв Гаан почувствовал себя плохо. Только в 18.00 врачи сказали, что на сцену он не выйдет.

«Концерт не был застрахован. Все были готовы к проведению. Продали 7 тысяч билетов, 4 фуры приехали в Минск. Все установлено и было готово», — сказал Алексеев.

По его словам, врачи намерены наблюдать за Гааном 12 часов, пока заключения нет. Мужчина говорит, что на его памяти такое впервые, передает корреспондент TUT.BY.

Алексеев также рассказал, ждать ли фанатам переноса концерта.

«Полная отмена возможна, но пока ведутся переговоры о переносе. Потери будут не только у людей которые приехали из других стран, но и у организаторов. У них неделя на переговоры и скажут — перенос или отмена. Такой концерт стоит миллион долларов», — говорит он.

Будет ли следующий концерт в Киеве пока неизвестно, это станет ясно в течение ближайших часов.

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи намерены наблюдать за Гааном 12 часов, пока заключения нет.

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