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Белорусские дорожники получат второй шанс пройтись катком по дорогам Волынщины
17.07.2017 23:38 — Разное | Ежедневник
Bizresurs.com.ua
Отправленные восвояси в мае этого года с тендера по продаже подряда на ремонт дорог в Волынской области, белорусские дорожники смогут попытать счастья еще раз.
«Тендер уже состоялся, было три участника: одесская фирма «Автомагистраль-Юг», «Луцкавтодор Сервис», а также белорусская компания «Дорожно-строительный трест №4», - рассказал Иван Мирка. - В общем, дорогу «Луцк - Владимир-Волынский» мы разделили на отрезки, на 9 лотов. Они были распределены по результатам тендера между тремя этими фирмами, однако в белорусской компании возникли определенные вопросы, поэтому по четырем лотам тендер отменен и будет проведен новый. Но работы уже начались, их планируем завершить уже в этом году».
Напомним, что в мае на торгах Службы автомобильных дорог в Волынской области (объект - ремонт трассы Н-22 Устилуг-Ровно) пытался принять участие ДСТ №4.
Белорусские дорожники уже получили два подряда на ремонт дорог в Украине. Гомельский ДСТ№2 отремонтирует трассу в Черкасской области, а ДСТ№4 в июле был признан победителем торгов на реконструкцию части Набережного шоссе в украинской столице.
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Отправленные восвояси в мае этого года с тендера по продаже подряда на ремонт дорог в Волынской области, белорусские дорожники смогут попытать счастья еще раз.
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