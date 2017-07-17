Белорусские дорожники получат второй шанс пройтись катком по дорогам Волынщины

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Отправленные восвояси в мае этого года с тендера по продаже подряда на ремонт дорог в Волынской области, белорусские дорожники смогут попытать счастья еще раз.

Как рассказал волынский чиновник Иван Мирка, по четырем лотам, на которые было разделено право ремонта трассы «Луцк - Владимир-Волынский», результаты отменены и будут проведены новые торги.

«Тендер уже состоялся, было три участника: одесская фирма «Автомагистраль-Юг», «Луцкавтодор Сервис», а также белорусская компания «Дорожно-строительный трест №4», - рассказал Иван Мирка. - В общем, дорогу «Луцк - Владимир-Волынский» мы разделили на отрезки, на 9 лотов. Они были распределены по результатам тендера между тремя этими фирмами, однако в белорусской компании возникли определенные вопросы, поэтому по четырем лотам тендер отменен и будет проведен новый. Но работы уже начались, их планируем завершить уже в этом году».

Напомним, что в мае на торгах Службы автомобильных дорог в Волынской области (объект - ремонт трассы Н-22 Устилуг-Ровно) пытался принять участие ДСТ №4. Но, как уже сообщал «Ежедневник», организатор отклонил его тендерное предложение, а победителем выбрал компанию, созданную бывшим начальником дорожной службы этого региона. Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников - белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. Также было признано, что победитель получил подряд «незаконно».

Белорусские дорожники уже получили два подряда на ремонт дорог в Украине. Гомельский ДСТ№2 отремонтирует трассу в Черкасской области, а ДСТ№4 в июле был признан победителем торгов на реконструкцию части Набережного шоссе в украинской столице.