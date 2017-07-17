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Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Бухаресте
Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала на турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого раунда Александра Саснович обыграла румынку Ирину Бару в двух сетах с одинаковым счетом 6:4. Встреча продолжалась 1 ч. 38 мин.
В 1/8 финала соперницей белоруски будет победительница матча между немкой Юлией Гёргес и американкой Алексой Глэтч.
Три белорусских теннисиста успешно начали выступления на мужском турнире в Астане (призовой фонд — $125 тыс.). В одиночном разряде Ярослав Шило переиграл россиянина Ивана Неделько — 7:6 (7:5), 6:4, а Егор Герасимов был сильнее казахстанского теннисиста Андрея Голубева — 6:1, 6:1. В парном разряде Дмитрий Жирмонт и представитель Казахстана Тимур Хабибулин обыграли турецкий дуэт Анил Юксель / Алтуг Целикбилек — 6:4, 6:2.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала на турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд - $226 тыс.).
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