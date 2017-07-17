ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Бухаресте

17.07.2017 22:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала на турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда Александра Саснович обыграла румынку Ирину Бару в двух сетах с одинаковым счетом 6:4. Встреча продолжалась 1 ч. 38 мин.

В 1/8 финала соперницей белоруски будет победительница матча между немкой Юлией Гёргес и американкой Алексой Глэтч.

Три белорусских теннисиста успешно начали выступления на мужском турнире в Астане (призовой фонд — $125 тыс.). В одиночном разряде Ярослав Шило переиграл россиянина Ивана Неделько — 7:6 (7:5), 6:4, а Егор Герасимов был сильнее казахстанского теннисиста Андрея Голубева — 6:1, 6:1. В парном разряде Дмитрий Жирмонт и представитель Казахстана Тимур Хабибулин обыграли турецкий дуэт Анил Юксель / Алтуг Целикбилек — 6:4, 6:2.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала на турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд - $226 тыс.).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Надежда Скардино проведет занятия по плаванию для детей с аутизмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика