Сегодня в Минске должен был состояться концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что концерта не будет . Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

После новостей о том, что концерт не состоится, фанаты не сдерживали эмоций: кто-то ругался с охраной, кто-то — включал на телефоне любимые песни и подпевал в голос. Спустя час фанаты разбрелись кто куда. Корреспондент TUT.BY встретил поклонниц Depeche Mode в одном из минских баров:

— Я потратила около двух тысяч долларов, чтобы приехать сюда из Хабаровска, — рассказывает поклонница Ася. — Это включая проезд, билеты, жилье. Первые эмоции просто не передать словами. Пока это фаза отрицания: не могу поверить в происходящее.





Эмоции Аси разделяют Айка и Валерий, которые приехали на концерт из Казахстана:

— Билеты купили еще в октябре — во второй день продаж. Это же наша главная музыкальная любовь, дома есть все диски. Чтобы добраться сюда на концерт, мы отдали в общей сложности полторы тысячи долларов на двоих.





Директор концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев во время пресс-конференции отметил , что пока не идет речь об отмене, рассматриваются все варианты переноса концерта:

— Полная отмена возможна, но пока ведутся переговоры о переносе. Потери будут не только у людей, которые приехали из других стран, но и у организаторов. У нас сейчас неделя на переговоры с группой и будет ясно — перенос или отмена. Но мы бы в любом случае потерпели убытки: продали 7 тысяч билетов, а могли — 12 — этого недостаточно, чтобы покрыть расходы. Такой концерт стоит миллион долларов, — подытоживает Алексеев.

Некоторые фанаты не стали дожидаться, пока новости про Гаана появятся на официальном сайте и приехали к 9-й городской клинической больнице Минска, куда, по сведениям, привезли исполнителя. Корреспонденты TUT.BY отправились к больнице и пообщались с фанатами.

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