Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович на пресс-конференции в Ереване перед ответной дуэлью с армянским «Алашкертом» в квалификации Лиги чемпионов поделился впечатлениями о первом поединке , оценил игру соперника и выразил уверенность в благоприятном результате противостояния, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.



Александр Ермакович. Фото: fcbate.by

— Какими видите шансы своей команды на проход в следующий раунд?

— Считаю, они достаточно хорошие. У нас есть все возможности, чтобы завтра победить. Понятно, что после результативной ничьей на «Борисов-Арене» определенные шансы имеет и «Алашкерт». Но, несмотря на это, мы верим в свою команду и считаем, что нам по силам преодолеть армянский барьер.

— В первом поединке вы имели в целом ощутимое преимущество, но выиграть не смогли. Как прокомментируете исход того матча?

— Действительно, мы рассчитывали на несколько иной результат — хотели непременно победить, причем сохранив свои ворота «сухими». К сожалению, не получилось. Досадная ошибка во втором тайме привела к пропущенному мячу. Но мы не считаем этот гол слишком большим ударом, чтобы терять веру в благоприятный исход завтрашнего поединка.

— С учетом того, что первая игра завершилась 1:1, не думаете, что армяне будут действовать не то что от обороны, а, скажем так, с совсем другой системой защиты? Например, «автобусом», чтобы играть на устраивающую «Алашкерт» нулевую ничью?

— Мы не исключаем такого варианта. И нам надо быть готовыми ко всему, что может предложить соперник. Если все же хозяева выстроят эшелонированную оборону, то нам надо быть готовыми к ее преодолению.

— Вы сыграли один матч с «Алашкертом». Первое впечатление об армянской команде уже сложилось. Что можете сказать?

— В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников. В турнире участвуют сильнейшие представители своих стран. Армянская команда предстала в Борисове весьма боевитой, техничной. Ее футболисты достаточно быстро обращаются с мячом, умеют обыгрывать соперников, оказываясь один в один. Мы по-прежнему с уважением относимся к сопернику, но это не значит, что его боимся. Мы знаем свою силу и понимаем, что у нас нет иного выхода, кроме как проходить в следующий этап.

— В Борисове первый и второй таймы сильно отличались. Это вы сбавили обороты, или, напротив, их нарастил «Алашкерт»?

— Ответ где-то посередине. Видимо, где-то мы успокоились после перерыва, рассчитывая, что и дальше матч будет столь же беспроблемно проходить для нас. Где-то армяне, почувствовав уверенность в себе, прибавили. Для нас эта игра стала очередным уроком. Мы должны понимать, что матч длится не тайм, не час, а 90 минут и даже больше с учетом компенсированного арбитром времени.

— В первой игре не участвовал Родионов. Как думаете, его отсутствие сказалось на действиях команды? И как будете играть без него завтра?

— Виталий Родионов — наш капитан, лидер, отличный игрок. Его нам не хватает. Но понимаем, что он сейчас нам не может помочь. Поэтому думаем, как выходить из положения. У нас есть хорошие нападающие, которые в состоянии заменить Родионова и доставить сопернику проблемы. Уверен, завтра у них это получится.

— Не кажется ли вам, что перед ответным матчем психологическое преимущество на стороне «Алашкерта»?

— Я так не считаю.

— В первом поединке за БАТЭ дебютировал Драгун. На послематчевой пресс-конференции вы сказали, что после перерыва он сыграл ниже своих возможностей. Будет ли Станислав в составе завтра?

— Тогда я сказал, что не только Драгун сыграл ниже своих возможностей после перерыва, но и вся наша команда. Персональных претензий к игре нашего новобранца у меня не было. Он будет в заявке на матч. А вот в стартовом составе или нет, сказать пока не могу — увидите завтра.

— Есть ли у вас травмированные игроки?

— Да. Защитник Каспар Дубра, который уже давно проходит лечение.

— Какие сильные и слабые стороны у «Алашкерта» вы для себя выявили?

— Вы произнесли ключевое слово «для себя». Так вот, для себя мы их определили. А вот хорошо или плохо мы это сделали, посмотрите завтра.

— Многие считают результат первой игры неожиданным. Думаю, таким он был и для вас. Осадок у вас остался?

— Конечно, осадок остался. Но неправильно жить прошлым. Мы живем следующей игрой. Как вы знаете, самая важная игра — это следующая. Первый матч мы детально разобрали, проанализировали, сделали выводы и с надеждой смотрим вперед.

— Ваша команда готова играть завтра?

— Конечно. Для того мы сюда и прилетели.

Тренировка при +34

После пресс-конференции БАТЭ провел заключительную тренировку перед ответным поединком с «Алашкертом». Занятие состоялось на стадионе имени Вазгена Саргсяна, где и предстоит завтрашним вечером сразиться с чемпионом Армении.

Температура воздуха на момент выезда из гостиницы (в 18.10 по местному времени) доходила до +34 градусов. Путь в сопровождении полицейского эскорта позволил созерцать прекрасный вид на Ереван и Арарат, прокатиться по тоннелям и увидеть несколько достопримечательностей.

Пока рулевой БАТЭ Александр Ермакович отправился на пресс-конференцию, футболисты осмотрели стадион, который, стоит отметить, производит сильное впечатление. Построенный в духе неоклассицизма, он может похвастать и статуями по примеру античных, и колоннадами, и простором (есть беговые дорожки).

Борисовчане работали на тренировке всем составом и с хорошим настроением. Начали с пробежки, затем выполнили различные разминочные упражнения, а завершилось занятие двусторонкой и традиционным стретчингом. Стартовые 15 минут были открытыми для представителей СМИ.

Фото: ФК БАТЭ



















