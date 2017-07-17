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Видеофакт: как перехватывают крылатые ракеты с помощью МиГ-31

17.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Истребители выполнили упражнения по уничтожению крылатой ракеты, которая летела на высоте более 12 тысяч метров, а скорость ее в три раза превышала скорость звука.

Ракета была запущена с судна, которое находилось в Охотском море. Дежурное звено МиГов было поднято по тревоге с аэродрома в Камчатском крае. Истребители отрапортовали об успешном уничтожении цели.

Также в ходе полетов пилоты отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач ПВО.

 
 
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Экипажи истребителей МиГ-31, дислоцируемые на Камчатке, провели учения по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере. Смотрите на...

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