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Видеофакт: как перехватывают крылатые ракеты с помощью МиГ-31
17.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Истребители выполнили упражнения по уничтожению крылатой ракеты, которая летела на высоте более 12 тысяч метров, а скорость ее в три раза превышала скорость звука.
Ракета была запущена с судна, которое находилось в Охотском море. Дежурное звено МиГов было поднято по тревоге с аэродрома в Камчатском крае. Истребители отрапортовали об успешном уничтожении цели.
Также в ходе полетов пилоты отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач ПВО.
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Экипажи истребителей МиГ-31, дислоцируемые на Камчатке, провели учения по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере. Смотрите на...
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