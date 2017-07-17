Множество фестивалей и праздников проходит в разных странах мира, крупные, как наш "Славянский базар", или помельче, но везде есть свои особенности и организационные принципы. Гость радио SputnikБеларусь, директор Национального исторического музея Олег Рыжков увидел, как организовано фестивальное дело в США, и с удовольствием поделился своими впечатлениями в эфире.

"Многое из увиденного и услышанного мной в США можно спроектировать у нас в стране, очень много схожих форм, так что не все так ново. Главное различие между нами в том, что американцы надеются сами на себя. Они не привыкли сидеть и ждать "у моря погоды", а думают о том, как реализовать идею. Люди сами создают культурные сообщества, поют, танцуют, развлекаются, собирают деньги на охрану птиц, лечение детей, на создание новых музейных объектов. Они создают идею и думают, как ее реализовать, рассчитывая только на свои силы", – сказал Рыжков.

В качестве примера он рассказал, как в небольшом городке три пожилые женщины организовали международный фестиваль лоскутных одеял. За три дня фестиваля они зарабатывают 20 миллионов долларов, что не может не впечатлять.

Интервью с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым слушайте на радио Sputnik Беларусь