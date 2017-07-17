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Рыжков о разнице "Славянского базара" и фестиваля лоскутных одеял в США

17.07.2017 20:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Множество фестивалей и праздников проходит в разных странах мира, крупные, как наш "Славянский базар", или помельче, но везде есть свои особенности и организационные принципы. Гость радио SputnikБеларусь, директор Национального исторического музея Олег Рыжков увидел, как организовано фестивальное дело в США, и с удовольствием поделился своими впечатлениями в эфире.

"Многое из увиденного и услышанного мной в США можно спроектировать у нас в стране, очень много схожих форм, так что не все так ново. Главное различие между нами в том, что американцы надеются сами на себя. Они не привыкли сидеть и ждать "у моря погоды", а думают о том, как реализовать идею. Люди сами создают культурные сообщества, поют, танцуют, развлекаются, собирают деньги на охрану птиц, лечение детей, на создание новых музейных объектов. Они создают идею и думают, как ее реализовать, рассчитывая только на свои силы", – сказал Рыжков.

В качестве примера он  рассказал, как в небольшом городке три пожилые женщины организовали международный фестиваль лоскутных одеял. За три дня фестиваля они зарабатывают 20 миллионов долларов, что не может не впечатлять.

Интервью с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым слушайте на радио Sputnik Беларусь

 
 
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Директор Национального исторического музея Беларуси Олег Рыжков вернулся из США и рассказал радио Sputnik Беларусь об особенностях организации фестивалей в Америке.

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