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Дороги около Конгресса США перекрыли после того, как автомобиль врезался в патрульную машину

18.07.2017 00:14 — Разное | Tut.by  
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Полиция Капитолия перекрыла в понедельник дороги в районе Конгресса США в центре американской столицы после того, как автомобиль врезался в полицейское ограждение. Об этом сообщили стражи порядка.

«Дороги в районе Капитолия были перекрыты после того, как автомобиль врезался в ограждение у Библиотеки Конгресса», — отметили они. В результате ДТП травмы получили полицейский и водитель.

Полиция произвела два контролируемых взрыва, чтобы открыть багажник автомобиля.

«В качестве меры предосторожности были произведены два контролируемых взрыва, чтобы открыть багажник подозрительного автомобиля. Полиция Капитолия продолжает расследование инцидента», — говорится в сообщении. За несколько минут до взрыва правоохранительные органы предупредили сотрудников Конгресса и журналистов о возможном «сильном шуме». В районе инцидента находятся около десяти машин скорой помощи, полиции и пожарной службы.

Перед тем как автомобиль врезался в патрульную машину, другое транспортное средство задело ее. Стражи порядка выясняют, была ли связь между двумя ДТП и водителями.
Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством США, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.

 
 
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Полиция произвела два контролируемых взрыва, чтобы открыть багажник автомобиля.

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