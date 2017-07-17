Дороги около Конгресса США перекрыли после того, как автомобиль врезался в патрульную машину

Полиция Капитолия перекрыла в понедельник дороги в районе Конгресса США в центре американской столицы после того, как автомобиль врезался в полицейское ограждение. Об этом сообщили стражи порядка.

«Дороги в районе Капитолия были перекрыты после того, как автомобиль врезался в ограждение у Библиотеки Конгресса», — отметили они. В результате ДТП травмы получили полицейский и водитель.

Полиция произвела два контролируемых взрыва, чтобы открыть багажник автомобиля.

«В качестве меры предосторожности были произведены два контролируемых взрыва, чтобы открыть багажник подозрительного автомобиля. Полиция Капитолия продолжает расследование инцидента», — говорится в сообщении. За несколько минут до взрыва правоохранительные органы предупредили сотрудников Конгресса и журналистов о возможном «сильном шуме». В районе инцидента находятся около десяти машин скорой помощи, полиции и пожарной службы.

Перед тем как автомобиль врезался в патрульную машину, другое транспортное средство задело ее. Стражи порядка выясняют, была ли связь между двумя ДТП и водителями.

Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством США, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.