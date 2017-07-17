Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: бройлерный король и кормовые дела

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Зачем Румасу долги АПК, кто помог Баскину стать бройлерным королем, почему возникли кормовые дела и что выиграла Беларусь на антироссийских санкциях. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю агропромышленного комплекса Беларуси.

В ручном управлении

Независимая Беларусь наследует от советского периода один из самых развитых агропромышленных комплексов. В рыночных условиях хозяйствования, при сокращении объемов поддержки с уровня союзного до республиканского бюджета отрасль оказывается перед многочисленными вызовами, справиться с которыми она может только при максимальном участии государства. В эти годы АПК станет одной из самых субсидируемых отраслей белорусской экономики. Новые руководители Беларуси, пришедшие к власти в середине 1990-х годов, пытаются применить свой личный опыт управления в сельском хозяйстве.

Одним из самых серьезных вызовов для отрасли станет уменьшение сельского населения и отток лучших кадров в города. Чтобы замедлить этот процесс и в целом повысить эффективность сельскохозяйственного производства, с середины 2000-х годов государство в рамках нескольких программ инвестирует в экономику и социальную сферу села несколько десятков миллиардов долларов. Эффект окажется двояким. С одной стороны, будет создана база для формирования новой важной экспортной позиции (по молоку и мясу). С другой стороны, такая поддержка, несмотря на ее дотационный и безвозвратный характер, введет в долги и убытки до 25% хозяйств.

Сокращение доходов бюджета в последние годы ставит власти перед необходимостью урезать субсидирование АПК и пытаться повысить конкурентоспособность производства за счет роста производительности и других качественных параметров. Здесь государство хотело бы, наверное, переложить часть работы на частный бизнес. Однако подход к земельному вопросу, ставка на государственное крупнотоварное производство для поддержки и роста экспорта и накопленные долги пока тормозят развитие фермерства и не позволяют крупным частным инвесторам закрепляться и развиваться в отрасли.

2007

«Заднепровский» актив Баскина

В рамках формирования вертикально интегрированного холдинга Евгений Баскин добивается одобрения приватизации Заднепровского экспериментального завода по производству спецкомбикормов и регенерированного молока. Расположенное в Оршанском районе предприятие пущено в эксплуатацию в 1983 году. В 1990 году оно акционировано и преобразовано в открытое акционерное общество «Экомол».





фото: servolux.by

Евгений Баскин завершит модернизацию «Экомола» в 2011 году, создав крупнейшего в стране производителя комбикормов, БВМД и премиксов. В год на заводе выпускается 300 тыс. тонн комбикормов и 15 тыс. тонн БВМД и премиксов - как для собственных фабрик, так и для других потребителей Беларуси.

2008

Европейский интерес к отходам

В 2008 году немецкая компания Saria Bio-Industries, производящая из органических отходов корма, пищевые и технические жиры, удобрения, биогаз и биотопливо по всему миру, запускает в эксплуатацию завод «Сария Био-Индастрис» в Березовском районе Брестской области.

В Беларуси немцы занимаются сбором органического сырья и последующей его переработкой в корма и жиры и в 2015 году расширят мощности, построив еще один завод в этом же районе.

Saria Bio-Industries входит в состав немецкой Rethmann-Gruppe, которая с 2009 года в рамках нескольких совместных предприятий («Ремондис-Минск» и «Ремондис-Гомель») занимается сбором и сортировкой мусора.

Немцы не единственные, кого интересуют органические отходы белорусского сельского хозяйства. В 2012 году заявляет о намерении создать производство по переработке отходов животноводства на базе государственного Лидского ветсанутильзавода литовский холдинг Arvi ir ko Видмантаса Кучинскаса. Сырьевой зоной компании «Арвиветсанитария» станут Гродненская, Минская и Витебская области. Литовцы организуют сбор, доставку и переработку в костную муку и технический жир отходов мясокомбинатов и павших животных. Также литовский бизнесмен заинтересован в приватизации Белыничского протеинового завода, с 1983 года занимающегося производством мясокостной муки, обогатителя кормов, технического и кормового жиров.

2009

Первая молочная война

Заметный рост доли белорусской молочной и мясной продукции на российском рынке во второй половине 2000-х годов вызывает обеспокоенность местных производителей и их лоббистов. В этом году вспыхивает первая «продовольственная война» между Беларусью и Россией.





Геннадий Онищенко, фото: echospb.ru

В июне главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вводит запрет на импорт молока из Беларуси. Официальной причиной называется отсутствие у белорусских предприятий сертификатов: якобы продукция из Беларуси не соответствует новому техрегламенту на молоко и молочную продукцию, принятому в середине 2008 года в России. Неофициальной причиной ограничений считается недовольство российских властей и местных компаний чрезмерным, по сравнению с Россией, уровнем бюджетного субсидирования производителей сырого молока.

«Молочная война» за несколько дней выходит на политический уровень. Александр Лукашенко заявляет, что российские бизнесмены хотят взять под контроль белорусские молочные заводы, и грозит вернуть таможенный контроль на российско-белорусской границе. Также белорусская делегация отказывается от участия в очередном заседании ОДКБ.

Запрет будет снят через полторы недели, но Роспотребнадзор на протяжении нескольких лет будет регулярно предъявлять претензии к качеству белорусского молока. В 2012 и 2013 годах вспыхнут две малые «молочные войны», потушенные в зародыше.

Восхождение и падение Сидько

Меняется руководство Белкоопсоюза. Владимир Кулешов, возглавлявший систему в 2001-2009 годах, оставляет ее на попечение Сергея Сидько.

Уроженец Бреста начинает карьеру в областных структурах снабжения, потом некоторое время занимает должность генерального директора футбольного клуба «Динамо» (Брест), руководит гостиничным комплексом «Брест-интурист», а с 2006 года является председателем правления Брестского облпотребсоюза.

Сергей Сидько продержится в кресле главы Белкоопсоюза до осени 2013 года, когда будет задержан КГБ вместе с группой других высокопоставленных менеджеров-кооператоров. Их обвинят во взяточничестве «за предоставление объемов работ на объектах потребкооперации, а также продажу инвесторам земельных участков и объектов недвижимости».

В августе 2015 года экс-председатель Белкоопсоюза будет приговорен к 12 годам лишения свободы, штрафу в 500 базовых величин и запрету после освобождения в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Сергея Сидько в кресле главного кооператора заменит экс-вице-премьер и бывший глава Белорусской калийной компании Валерий Иванов.

Датские проекты Говорко

Первый датский проект начинает в мясной отрасли Беларуси Николай Говорко.

В 2011 году компания «Белдан», которой принадлежит комплекс по производству беконной свинины в Ляховичском районе, выйдет на проектную мощность – 5 тыс. тонн продукции в год.





фото: rus-bel.online

Комплекс, построенный за 22,5 млн евро с использованием датских технологий и пород, одно из самых эффективных свиноводческих хозяйств страны. Однако его мощности на фоне гигантов невелики – около 50 тыс. голов. В 2016 году бизнесмен объявит о расширении бизнеса. По соглашению, заключенному между правительством Беларуси и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), «Белдан» получает от «северян» деньги на возведение еще двух комплексов по выпуску беконной свинины. Один из них должен разместиться в Слонимском районе, другой - в Толочинском. Поголовье каждого свинокомплекса составит 50-55 тыс. свиней датской породы, а мощность - 6 тыс. постной беконной свинины в год. Построить объекты планируется до конца 2017 года. Николай Говорко получает также землю в этих районах для создания кормовой базы. Весь проект оценивается в 50 млн евро.

2011

Устойчивая программа

В этом году президент Александр Лукашенко с правительством решает продолжить инвестирование в село. Новая программа поддержки белорусской деревни получает название Государственной программы устойчивого развития села на 2011-2015 годы.

На этот раз задачей программы становится «создание комплекса экономических и правовых условий для мотивированного, эффективного и беспрепятственного хозяйствования субъектов в сельской местности за счет реализации мер по повышению эффективности государственной поддержки АПК». Также движущими силами должны стать развитие государственно-частного партнерства, стимулирование привлечения инвестиций (в том числе иностранных), развитие предпринимательства, усиление мотивации труда, стимулирование развития крупнотоварного производства, создание кооперативно-интеграционных формирований, поддержка малых форм хозяйствования, техническое и технологическое переоснащение АПК. Намечается обеспечить «устойчивые темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия исходя из экономической целесообразности и повысить эффективность их продаж, в том числе на экспорт». Особое внимание должно быть уделено совершенствованию кадрового и научного обеспечения АПК.

Второй задачей, как и пятью годами ранее, становится «формирование возможностей для укрепления престижности проживания в сельской местности».

Основные экономические ожидания – это рентабельность продаж 10-11%, темп роста производительности труда на сельхозпредприятиях - 167%, темп роста производства продукции - 139-145%, экспорт сельхозпродукции и продовольствия -7,2 млрд долларов. На этот раз разработчики программы не рискуют называть среднюю зарплату в отрасли, указав, что ее размер «будет приближен к ее уровню в среднем по республике».

Только из бюджета на реализацию новой аграрной программы запланировано выделить 29,8 трлн рублей.

В цифрах ожидаемые к 2015 году «экономически целесообразные объемы производства» выглядят следующим образом: зерно – 12 млн тонн, молоко – 10,7 млн тонн, сахарная свекла – 5,5 млн тонн, реализация скота и птицы в живом весе – 2 млн тонн, картофеля – 7,75 млн тонн.

В характерной для этого периода погоне за показателями, сельхозпредприятия добьются разных результатов в достижении установленных норм и, не дождавшись частных инвестиций, погрязнут в долгах и убытках даже при росте закупочных цен на их продукцию. В 2013 году начинается резкий рост числа убыточных сельхозорганизаций: за год их доля вырастает с 3,5% до 12,7%. В 2016 году доля убыточных предприятий АПК превышает 25%.

Новый кредитор для АПК

В декабре этого года только что созданный для финансирования госпрограмм и актуальных проектов Банк развития Республики Беларусь принимает на свой баланс первый транш «сельхозактивов» «АСБ «Беларусбанка» и «Белагропромбанка». Это кредиты (в большинстве своем – проблемные) по 254 договорам, которые заключены этими банками с 166 белорусскими сельхозорганизациями до 1 января 2011 года. Общая сумма принятых банком кредитных обязательств составляет 2,122 млрд рублей.





Сергей Румас, фото: tut.by

Таким образом, Банк развития РБ становится главным кредитором белорусского агропрома. Ему предоставляются более широкие полномочия по реструктуризации задолженности предприятий-должников. С этих пор банк Сергея Румаса может предоставлять пятилетнюю отсрочку по погашению основного долга, снижать процентную ставку за пользование кредитами и т.д.

В декабре 2012 года Банк развития примет на баланс второй, основной транш долгов предприятий белорусского АПК. Его совокупный объем составит 5,71 млрд рублей.

Недешевое молоко

Впервые звучит тема дешевого молока, которым сельхозпроизводители фактически субсидируют переработчиков. Ее поднимает Александр Лукашенко, указав на развитие в Беларуси бизнеса крупнейшего в СНГ переработчика сырого молока Danone-Юнимилк. Неофициальной причиной называется конфликт французского холдинга с руководством Пружанского молокомбината из-за контроля над сырьевыми зонами в самом молочном районе страны.

Удорожание сырья, усиление контроля за закупками и далее включение переработчиков в реестр доминантов – все это заставляет молочные заводы выделять ресурсы на развитие собственных сырьевых зон. Один из крупнейших игроков «Савушкин продукт» развивает свой малоритский филиал «Савушкино» (бывший колхоз «Олтуш») и в 2016 году готовит сделку по приобретению сельскохозяйственного предприятия «Каменецкая пуща».

Издание РБК ставит «Савушкин продукт» на третье место на рынке СНГ после Danone и PepsiCo по объемам переработки молока. В 2015 году Danone перерабатывает 1,6 млн тонн молока, PepsiCo - 1,5 млн тонн, белорусский производитель – около 600 тыс. тонн.

Бекон от Чижа

Несмотря на протесты местных жителей и экологов, в Воложинском районе стартует строительство крупнейшего в стране комплекса по выпуску беконной свинины – «Данпрод».

На первом этапе в объект, который позволяет содержать 110 тыс. голов, инвестируют структуры Юрия Чижа и Алексея Олексина. Также в капитале участвует владелец первого такого свиноводческого комплекса в Беларуси («Белдан» в Ляховичском районе) Николай Говорко. В 2012 году в результате раздела бизнеса в рамках холдинга «Трайпл» Алексей Олексин выйдет из «Данпрода».

На запланированную мощность - 11 тыс. тонн мяса в год - построенный по датским технологиям комплекс выйдет в 2015 году.

Мясные инвестиции

Собственный земельный банк начинает формировать одна из крупнейших частных мясоперерабатывающих компаний Беларуси – брестский «Инко-Фуд».

В этом году ее руководитель и совладелец Кшиштоф Михаил Стемпень покупает акции одного из сельхозпредприятий Кобринского района и создает на его базе «Агрофирму «Девятки». В следующем году еще одним приобретением поляка станет довольно крупное хозяйство «Агро-Заречье» в Каменецком районе. Первое предприятие специализируется на свиноводстве, второе – выращивании КРС. Также «Инко-Фуд» с конца 2000-х годов владеет небольшой птицефабрикой «Западная» в Столинском районе.

По аналогичной схеме в 2010-х годах действуют владельцы Торгового дома «Ждановичи» и мясоперерабатывающего завода «Тарасово» Евгений Шигалов и Михаил Прокопович. В 2012 году к мясоперерабатывающему предприятию «Тарасово» присоединяется сельскохозяйственный филиал МПОВТ в Воложинском районе. В середине 2013 года земельный банк холдинга увеличится за счет угодий еще двух хозяйств этого же района – «Пугачи» и «Агро-Доры». Также бизнесменам с 2004 года принадлежит сельскохозяйственный филиал «Ждановичи-Агро» в Минском районе.

Хозяйство Шруба

Рейтинг самых эффективных свиноводческих хозяйств, который составляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия, возглавляет фермерское хозяйство Михаила Шруба.





Михаил Шруб, фото: ej.by

Михаил Шруб, окончившийся в советские времена БГУ (специальность – «политическая экономия») и Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола, начинает заниматься сельскохозяйственным производством в начале 1990-х в родных местах - на Туровщине.

На относительно небольших угодьях, в которые входят земли бывшего колхоза, он начинает с выращивания овощей. Они реализуются в белорусских магазинах и в России. Позже фермер построит свиноводческий комплекс, вложит деньги в местную торговлю, общепит и недвижимость.

В 2011 году во время визита Александра Лукашенко, который знакомится с опытом успешного фермера, предлагается создать на базе хозяйства Михаила Шруба агрохолдинг. Но предложение местной вертикали о присоединении 3-4 предприятий, расположенных в 80-90 километрах от хозяйства, не устраивают фермера.

Картофельный интерес Адамовича

Крупный сельскохозяйственный бизнес в этом году начинает создавать в Логойском районе успешный фармацевт Владимир Адамович.

Он регистрирует фермерское хозяйство «Цнянские экопродукты» и стартует с выращивания и продажи картофеля. Мытый и красиво упакованный картофель под брендом Bulbaland постепенно заполняет столичные торговые сети, а также идет в Россию. Там его покупает сеть «Магнит».

В 2015 году земельный банк Владимира Адамовича разрастается за счет передачи ему двух убыточных хозяйств района – «Косино» и «Ахека».

Ликвидация «Белптицепрома»

Ликвидируется существующее с 1993 года в структуре Минсельхозпрода республиканское объединение «Белптицепром».

Почти на протяжении двадцати лет «Белптицепром» пытается быть регулятором в птицеводческой отрасли страны. На пике развития «Белптицепром» объединяет 67 птицефабрик, ремонтно-механический завод в Лепеле, некоторые колхозы с птичниками. Но уже к середине 2000-х годов в его составе останется примерно половина участников – главным образом аутсайдеров.

2012

Бройлерный король

Происходит одна из крупнейших приватизационных сделок в белорусском АПК.





Евгений Баскин, фото: tut.by

Компания «Серволюкс» Евгения Баскина в два приема в течение 2012-2013 годов выкупает 100% акций своего главного конкурента – Смолевичской бройлерной птицефабрики. Сделка оценивается экспертами в 100 млн долларов.

Приватизация Смолевичской бройлерной птицефабрики (она переименована в «Смолевичи - Бройлер») позволяет бизнесмену обеспечить около 30% производства бройлеров в Беларуси. Доли его ближайших конкурентов - государственных «Агрокомбината «Дзержинский», Витебской бройлерной птицефабрики и птицефабрики «Дружба» - не превышают 10%.





фото: svaboda.org

После покупки фабрики в Смолевичах Евгений Баскин отказывается от проекта создания мощностей в России (в 2011 году подписано инвестсоглашение о возведении фабрики в Кардымово в Смоленской области) и задействует около 50% мощностей своего холдинга для экспансии на рынок России, а также Казахстана. В 2010-х годах на постсоветском пространстве «Серволюкс» по объемам производства уступает только украинскому «Мироновскому хлебопродукту» и шести российским производителям бройлеров.

Помимо производственных мощностей, родительских стад, фирменных магазинов, бизнесмен становится собственником закрепленных за смолевичской фабрикой сельхозугодий, а также мясо- и молокоперерабатывающих производств. На базе последних развертываются отдельные производства - соответственно «Юнимит» и «Смолевичи-Молоко».

Приватизация Баскиным Смолевичской бройлерной птицефабрики происходит в период нахождения во главе Минской области Бориса Батуры. Именно при Батуре в бытность его главой Могилевской области владелец «Серволюкса» сумеет взять под контроль могилевскую «бройлерку».

Литовские индейки





Видмантас Кучинскас (cлева), фото: pvlida.by

Регистрируется компания «Арвибелагро», которая через два года приступает к строительству в Лидском районе крупнейшего в стране комплекса по выращиванию индейки. Владельцем и инвестором компании является крупный литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас и его группа Arvi ir Ko.

Полностью запустить производство планируется в 2017 году. На ферме будет выращиваться 400 тыс. голов птицы, производиться до 5 тыс. тонн мясопродукции в год. Оценочная стоимость проекта – 30 млн долларов.

На первой стадии работы в Беларуси Видмантас Кучинскас не собирается ограничиваться одной площадкой и рассматривает возможности открытия новых ферм и перерабатывающих цехов в Минской и Могилевской областях.

С советских времен некоторое время индейка выращивается и перерабатывается на Олехновичской птицефабрике. Но в связи с ее банкротством (часть мощностей будет выкуплена владельцами «Евроопта») производство будет прекращено. В 2003 году начнут «индюшачий» проект в Островецком районе два фермера Павел Юрмашев и Леонид Новогран. Их фермерское хозяйство «Островецкое» некоторое время будет крупнейшим отечественным производителем и поставщиком ценного мяса в белорусские магазины.

В 2012 году белорусские власти сделают предложение об инвестициях в это направление птицеводства российскому бизнесмену Вадиму Ванееву, владельцу крупнейшего производителя индюшатины в СНГ - компании «Евродон». Ему будет предложена даже площадка в Могилевской области. Но россиянин не проявит интереса.

Молочное кредитование Румаса

На протяжении 1992-2013 годов Беларусь занимает 22-е место в мире по производству сырого молока. За годы независимости она опережает по объемам Испанию и Ирландию, в свою очередь ее обходят Пакистан и Узбекистан.

В начале 2010-х годов на фоне роста экспорта молочных продуктов на рынок России, а также Украины (55% ресурса используется для экспортных продуктов), власти инвестируют в расширение сырьевой молочной зоны для переработчиков. С 2012 года кредитные ресурсы Банка развития Республики Беларусь становятся одним из основных источников финансирования строительства, реконструкции и модернизации молочнотоварных ферм в рамках реализации республиканской программы развития молочной отрасли.

В сентябре 2015 года Банк развития объявит первый конкурс для инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм. Весной 2016 года будут названы победители – сельхозпредприятия «Крошин», «Демброво», «Путь новый» и «Агрокомбинат «Холмеч».

Банк развития в 2010-е годы также кредитует техническое переоснащение сельхозорганизаций и реализацию проектов в птицеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, картофелеводстве, овощеводстве, комбикормовой промышленности, а также модернизацию и возведение новых свиноводческих комплексов.

2013

Свиной удар





фото: perepel-krym.ru

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) сразу в нескольких районах страны заставляют власти принять экстраординарные меры по предотвращению распространения заболевания.

Сначала на крупных свиноводческих комплексах, а потом и частных подворьях, оказавшихся в центре или рядом с эпизоотическим очагом, проводится массовое истребление поголовья свиней. По итогам года только сельскохозяйственные организации теряют около 1,5 млн голов свиней, Минсельхозпрод недополучает 15 тыс. тонн мяса. У населения будет изъято 10, 5 тыс. свиней. После снятия карантина поголовье продолжает падать, потому что свиней забивают, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты на прилавках. В итоге, если на 1 января 2013 года свиное стадо на фермах составляет 4,243 млн голов, то к 1 августа 2014 года уцелеют всего 2,593 млн хрюшек.

Восстановить поголовье, несмотря на различные меры господдержки, не удается до конца 2016 года.

Рапсовый рост

Со второй половины 2000-х годов, благодаря вливаниям в рамках госпрограммы развития и возрождения села, рост демонстрируют все десять важнейших продуктов белорусского агропрома. В топ-10 снова возвращаются яблоки, впервые в нем появляется рапсовое масло. Вне первой десятки оказываются овощи и томаты.

Производство молока в этом году вырастает до 2 млрд долларов, говядины – 852 млн долларов, свинины – 733 млн долларов, мяса птицы – 520 млн долларов, картофеля – 196 млн долларов, сахарной свеклы – 186 млн долларов, яиц – 182 млн долларов, рапсового масла – 161 млн долларов, пшеницы – 137 млн долларов, яблок – 77 млн долларов.

Холдинг АФМ

Дмитрий Худолей, с начала 1990-х годов занимающийся дистрибуцией и производством ветеринарных препаратов, регистрирует в Министерстве экономики холдинг АФМ. В его состав входят предприятия «Кинс», «Инфида», «Миамарк», «АФМ-Славтранс», а также «Белэкотехника».

«Белэкотехника» с 2003 года производит в Свислочи в Пуховичском районе ветеринарные препараты, готовые корма и добавки для сельскохозяйственных животных и птицы под брендом «Белека».

Иностранные модернизаторы

Строительство новых животноводческих ферм и реконструкция старых привлекает на белорусский рынок нескольких иностранных подрядчиков.

С 2013 года возведением нового свинокомплекса в Борисовском районе занимается компания Bauer Technics - одна из крупнейших чешских компаний, специализирующихся на строительстве свинокомплексов, коровников, птицеводческих ферм. Одним из ключевых для нее рынков являются страны бывшего СССР. Акционерами этого бизнеса являются Милослав Выгнал и участник мирового списка миллиардеров Forbes Карел Комарек.

Проектная мощность свинокомплекса составляет 48 тыс. голов, объем инвестиций – 35 млн евро. Финансирование осуществляется за счет кредитной линии, открытой чешским и российским банками при поддержке чешской страховой компании EGAP. Свинокомплекс является новым источником мяса для Борисовского мясокомбината. Первая очередь (24 тыс. голов на филиале «Негновичи») сдана в конце 2014 года.

Несколько объектов (свино- и птицеводческих комплексов) возводит в 2010-е годы израильская инжиниринговая компания AgriGo.

2014

«Санкционка» и новые торговые войны





фото: sputnik-ossetia.ru

Запрет ввоза на территорию страны широкого ассортимента продовольствия из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии (а также некоторых других стран), введенный в августе этого года правительством России, открывает дополнительные возможности для увеличения экспорта сельхозпродукции и продуктов питания из Беларуси. Одновременно продовольственное эмбарго создает предпосылки для использования территории Беларуси, реквизитов местных коммерческих структур для нелегального реэкспорта продуктов из ЕС в Россию и возникновения череды межгосударственных конфликтов на этой почве.

В течение 2014 года и особенно в 2015-2016 годах растут не только поставки в Россию традиционных для климата и структуры АПК Беларуси продуктов, но и перерабатывающихся и переупаковывающихся на территории Беларуси креветок, экзотических орехов и фруктов. Принимает массовый характер перетекание через территорию Беларуси продукции из ЕС (а во время конфликта между Москвой и Анкарой -и из Турции) продовольствия по поддельным сертификатам.

Контролем «санкционки» занимается Россельхознадзор под руководством Сергея Данкверта, еженедельно изымаемые на границе и в регионах партии нелегальных продуктов уничтожаются.

Возвращение Луценко

После переезда в Россию кормовой бизнес четы Александра и Натальи Луценко на белорусском рынке представлен трейдерской компанией «Импэкссервис». Ее возглавляет брат Натальи – Сергей Крючок.





фото: sodrugestvo.org

В 2008 году семья Луценко предпринимает первую попытку масштабировать свой бизнес на белорусском рынке. Супруги получают от местных властей участок под строительство в Лиде маслоэкстракционного завода. Однако вновь стать крупным инвестором в Беларуси бизнесменам удается лишь со второй попытки. В 2014 году «Содружество» запускает в эксплуатацию в Сморгони производственно-агрологистический центр. Его годовая мощность по переработке грузов составляет 1,5 млн тонн, емкость складского хозяйства в 100 тыс. тонн рассчитана на прием шрота, зерновых, масличных и масла. В 2016 году оператор комплекса «Белагротерминал» регистрируется как резидент СЭЗ «Гродноинвест» и приступает к реализации второй очереди проекта – строительству маслоэкстракционного завода. Мощность предприятия, которое разместится вместо Лиды в Сморгони, должна составить 2 тыс. тонн сырья в сутки.

Арест и освобождение бройлерного сенатора

Летом 2014 года лишается депутатской неприкосновенности и задерживается директор Витебской бройлерного птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Анна Шарейко. Одного из самых авторитетных руководителей птицеводческой отрасли обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.





Анна Шарейко (Норкус), фото: vkurier.by

В основу обвинения Анны Шарейко будут положены факты закупки кормов и кормовых добавок у фирм, которыми владеет ее сожитель - литовский бизнесмен Вальдемарас Норкус. Он, а также сотрудники фабрики и директор еще одной фирмы-поставщика, также окажутся на скамье подсудимых.

Судебные заседания проходят в течение 2016 года, почти все обвиняемые не признают свою вину. В итоге Анна Шарейко будет приговорена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу, ее освободят в зале суда с учетом отбытого наказания и амнистии. Спустя несколько дней она вернется на свое рабочее место. Вальдемарас Норкус выйдет из заключения через девять месяцев и станет законным супругом директора Витебской бройлерной птицефабрики.

Яичный бизнес Моисеева

Яичный бизнес в белорусском птицеводстве менее рентабелен, чем мясной, и поэтому не так интересен частному капиталу.

На протяжении всех лет независимости спрос населения на эту продукцию (ежедневно и к основным праздникам - Новому Году и Пасхе) обеспечивают государственные фабрики. Лидерами яичного направления являются 1-ая Минская птицефабрика (в 2010 году в ее состав войдет Минская птицефабрика им. Н.К. Крупской), Солигорская, Барановичская и Гомельская птицефабрики.

В 2014 году яичный проект начинает владелец гродненской компании «Фирма АВС» Иван Моисеев. Вместе с партнером Гелярием Ярмусиком он строит под Гродно фабрику «Беляршпехт». Уже в 2015 году новый игрок входит в топ-10 крупнейших производителей яиц в Беларуси.

Также производством яиц занимается приватизированная в 2004 году представителями армянской диаспоры Беларуси птицефабрика «Вишневка» под Бобруйском (бывшая государственная Бобруйская птицефабрика). «Вишневка» несколько раз меняет собственников и является локальным игроком.

Розничное низложение Белкоопсоюза

По итогам этого года некогда крупнейшая по розничному обороту торговая сеть страны Белкоопсоюз уступает пальму первенства «Евроопту».

Розничный оборот «Евроопта» по итогам 2014 года составляет 25 трлн рублей, Белкоопсоюза – 23,1 трлн рублей.

В 2015 году разрыв между первым и вторым операторами нарастает: у «Евроопта» оборот составляет 32,4 трлн рублей, у кооператоров – 23,8 трлн. рублей.

2015

Арест сенатора Павловского

В октябре 2015 года по стремительно развивающейся бизнес-карьере сенатора Андрея Павловского нанесен серьезный удар. Бизнесмен и шесть сотрудников его компаний неожиданно задерживаются оперативниками КГБ. После того как Совет Республики Национального собрания лишит Андрея Павловского депутатской неприкосновенности, он помещается в СИЗО КГБ.

Основателя крупнейшего биотехнологического бизнеса страны обвиняют в неуплате налогов в общей сложности на сумму 144 млрд рублей. Но ущерб от преступной деятельности заключается не только в этом. Как сообщает КГБ, пищевые добавки, ветеринарные препараты, а также материалы и технологическое оборудование составляют значительную долю себестоимости продукции птицеводства и животноводства. Их завышенная стоимость отражается на конкурентоспособности отечественных производителей, а также приводит к завышению цена на соответствующую продукцию в торговых сетях. «Сверхдоходы преступной группы формировались за счет повышенных расходов конечного потребителя», - говорится в официальном сообщении КГБ.

В декабре 2015 года Андрей Павловский будет помещен под домашний арест, а в марте 2016 года помилован президентом. Освобождению от уголовного преследования предшествует возмещение причиненного ущерба. Официально называется сумма выплат, произведенных бизнесменом: 20 млн долларов.

Весной 2016 года Совет Республики досрочно прекратит полномочия Андрея Павловского (по его просьбе) как члена высшей палаты белорусского парламента пятого созыва (2012-2016 годов).

Мясные планы Олексина

Алексей Олексин, выкупивший в 2014 году у своего бывшего партнера по «Трайплу» Юрия Чижа молодечненский завод «Трайпл-Велес» (переименован в «Велес-Мит»), столкнется с необходимостью создания сырьевой базы для нового направления бизнеса.

В этом году по указу президента бизнесмен получит разрешение на строительство в течение 2015-2018 годов двух свинокомплексов в Молодечненском районе - на 100 тыс. голов каждый. Объем инвестиций в проект оценивается в 70 млн евро.

2016

Задержание Баскина

Евгений Баскин, чей холдинг является крупным производителем и поставщиком кормов, не избегает участи других участников рынка.

15 марта глава КГБ Валерий Вакульчик сообщает, что владелец «Серволюкса» и финансовый директор компании задержаны в минском аэропорту при попытке скрыться за границей.

Всего по этому делу будут ограничены в свободе 15 сотрудников холдинга. Бизнесмена и его подчиненных обвиняют в уходе от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб, который понесло государство, будет оценен в сумму около 20 млн долларов.

В марте этого же года Евгений Баскин выйдет на свободу под подписку о невыезде, предварительно возместив в кратном размере (по некоторой информации, около 40 млн долларов) вмененный ему ущерб.

Очередной этап оздоровления

Правительство составляет список из 323 проблемных сельхозпредприятий, которые подлежат досудебному оздоровлению, и из 102 – которым необходимо пройти процедуру банкротства. В этом же году суды возбуждают десятки дел по экономической несостоятельности сельхозорганизаций.

Правительство и суды действуют на основании Указа президента РБ от 4 июля 2016 года № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций».

Для предприятий, которые избегнут судебных заседаний, предусматривается портфель льгот: рассрочка погашения обязательств (пени, штрафов за нарушения по платежам в ФСЗН - на 5 лет, задолженности по возврату бюджетных ссуд и займов - на 3 года, по налогам и сборам - на 3 года, по платежам за электроэнергию, газ, тепловую энергию - по 31 декабря 2018 года). Средства, высвобождаемые таким образом, должны идти в оборотку. Предприятиям разрешено договариваться тет-а-тет об отсрочках на пять лет с другими контрагентами, включая энергетиков, газовиков и банкиров. Сельхозпроизводители получают ряд налоговых льгот, их разрешено сдавать в аренду, передавать в доверительное управление и продавать с аукционов по цене, рассчитанной из стоимости чистых активов. Блокирующие пакеты этих предприятий можно безвозмездно передавать и в собственность их руководителей. За это новый собственник в течение пяти лет должен оздоровить предприятие.

Сельхозпроизводители, которые попадают в банкротный список, либо санируются, либо ликвидируются. Их акции в счет обязательств могут быть проданы кредиторам или третьим лицам.

Программирование аграрного бизнеса

Принимается третья госпрограмма по развитию агропромышленного комплекса – Государственная программа развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. Ее целью становится «повышение экономической эффективности работы агропромышленного комплекса, качества и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также формирование рыночных основ хозяйствования в агропромышленном производстве».

В рамках госпрограммы планируется реализовать несколько подпрограмм, финансируемых банками и Банком развития Республики Беларусь. Государство гарантирует компенсацию потерь по кредитам на модернизацию различных объектов отрасли.

В число подпрограмм включены развитие растениеводства и переработки ее продукции, животноводства и переработки, селекции и семеноводства, рыбохозяйственной деятельности, племенного дела в животноводстве, техническое перевооружение и информатизация АПК, структурные преобразования в отрасли, развитие и поддержка малых форм хозяйствования и др.

На реализацию мероприятий запланировано 221 млрд рублей, из которых почти 200 млрд должны составить «собственные средства субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства». Республиканский бюджет готов на этот раз выделить только около 5 млрд рублей, местные бюджеты – около 3,4 млрд рублей.

К 2020 году благодаря реализации намеченных мер производство молока должно вырасти до 9200 тыс. тонн, свиней – 540 тыс. тонн, КРС – 720 тыс. тонн.

Сыворотка из Щучина

Завершение истории с неуплаченными налогами и помилование президента позволяют Андрею Павловскому поставить точку в одном из двух знаковых инвестиционных проектов, начатых в 2014 году.





фото: grodno.in

Осенью 2016 года он открывает новый завод по переработке молочной сыворотки - «Праймилк» в Щучине. Возведение предприятия обходится в 46,2 млн евро, часть средств (14, 4 млн евро) выделяет «БПС-Сбербанк». Завод полностью закрывает потребность Беларуси в сыворотке, а более 60% продукции предназначены для экспорта в Россию, Китай и другие страны.

В сырьевую базу для животноводства инвестирует еще один известный белорусский бизнесмен – Александр Мошенский.

С 2003 года в Малорите работает компания «Роскорм», владельцами которой являются «Савушкин продукт» и российская группа «Краун Трейдинг» (в Беларуси она также владеет верхнедвинским заводом «Верхний луг»). «Роскорм» выпускает заменители цельного молока и концентрат.

Долги на агентство

Несмотря на передачу в 2011-2012 годах проблемных активов сельхозпредприятий Банку развития Республики Беларусь, доля плохих аграрных кредитов «Белагропромбанка» продолжает расти. В этом году Александр Лукашенко подписывает указ «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство по управлению активами».

Со второй половины 2016 года агентство начинает принимать проблемные кредиты у белорусских банков. К концу года оно аккумулирует плохие кредиты около 200 сельхозпредприятий на общую сумму около полумиллиарда деноминированных рублей.

Агентство наделено полномочиями предоставлять отсрочку погашения основного долга по переданным ему кредитам.

Лидерство «Вiтэкс»

Сельскохозяйственный филиал компании «косметического короля» Виктора Терещенко занимает первое место по эффективности среди производителей молока. Средний удой узденских ферм филиала составляет 10 308 килограммов с коровы.

В первую пятерку самых эффективных молочных хозяйств по итогам года также входят «Молодово-Агро», «Агрокомбинат «Снов», «Лариновка» и «Свислочь».

Таинственные биотехнологи

Регистрируется «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Ее задачей является инвестирование в строительство под Руденском комплекса по производству кормов и кормовых добавок. Для размещения мощностей БНБТК планируется выделить 160 гектаров в Пуховичском районе. На время строительства заказчик получает пакет льгот по пошлинам, налогам и трудоустройству иностранных граждан.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд долларов, предполагается, что масштабный проект вызовет интерес со стороны китайских банков.

По сообщениям СМИ, за таинственными биотехнологами могут стоять бывшие высокопоставленные чиновники Кыргызстана.