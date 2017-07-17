Белорусские банки предлагают премиальное обслуживание — так называемый private banking. Этот сервис предусматривает не только привычные денежные операции, но и непрофильные услуги. К примеру, налоговое планирование или помощь в покупке коммерческой и жилой недвижимости. Но среднестатистический белорус вряд ли сможет воспользоваться этой услугой — в некоторых банках на счетах клиентов, которые хотят вступить в private banking, должно находиться не меньше 100 тысяч долларов.

FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких белорусских банках предоставляют VIP-обслуживание и на каких условиях.



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Премиального обслуживание задумывалось как возможность наладить комфортное и эффективное взаимодействие между банком и премиальным клиентом. Клиент сам выбирает удобные способы и каналы общения с финансовым учреждением. Это могут быть личная встреча в отделении банка, общение по мобильному телефону, переписка по электронной почте, обмен SMS или сообщениями в чате. Специальная линия поддержки контакт-центра работает круглосуточно. При этом документы и платежные карточки могут быть доставлены курьером.

Выбирая банк для private banking, специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на надежность учреждения банка и его репутацию, уровень доверия к банку, возможность установить партнерские отношения.

В БПС-Сбербанк, чтобы воспользоваться специальным форматов премиум-обслуживания, нужно вложить в продукты банка не меньше 100 000 долларов. Среди доступных услуг — премиум-вклады, обезличенные металлические счета, индивидуальные банковские сейфы, персональное финансовое планирование, оформление элитных карт, возможность вкладывать в драгоценные металлы и камни.

В Белгазпромбанке VIP-клиенты обслуживаются в премиум-зоне, которая находится в одном из отделений банка. Премиальное обслуживание включает банковские, инвестиционные и страховые услуги: классические депозиты на срок от 45 дней до 2 лет, online-депозиты на срок от 45 дней до 7 месяцев, покупка-продажа облигаций на организованном и неорганизованном рынках РБ, оформление на особых условиях платёжных карточек, овердрафтное и классическое кредитование на индивидуальных условиях. Обслуживаться в премиум-зоне могут и те клиенты, кто не имеет VIP-статуса, но для этого нужно заключиться договор с банком на оказание соответствующих услуг.

Банк ВТБ также предлагает специальное обслуживание на особых условиях. Оно включает различные услуги и условия сервиса: персонального менеджера, обслуживание в отдельном офисе банка, отдельный паркинг, индивидуальное обслуживание в любом офисе ВТБ без ожиданий и очередей, приоритетное рассмотрение финансовых вопросов, гарантия конфиденциальности.

Банк оформляет карточку Visa Gold на 3 года. Ее выпуск и обслуживание за первый год обойдется в 400 BYN/200 USD/200 EUR. В последующие 2 года нужно заплатить 300 BYN/150 USD/150 EUR.

Помимо выпуска карты, предоставляются специальные условия по банковским продуктам: консьерж-сервис, повышенные процентные ставки по вкладам, специальный курс при конверсии, индивидуальные тарифы при совершении банковских операций.

— Услуга позволяет существенно экономить время, а решение всех вопросов можно доверить своему персональному менеджеру, который организует встречу в удобное время и предоставит консультацию по всем продуктам и услугам, а также возьмет на себя проведение необходимых банковских операций, — отмечает главный специалист сектора обслуживания розничного бизнеса Банка ВТБ Лилия Веремьева.

В предложение Альфа-Банка по премиальному обслуживанию входят в том числе депозиты с более выгодными условиями, чем для остальных клиентов, доверительное управление (минимальная сумма вложений 10 000 долларов), оформление премиальных карт, более привлекательные варианты конвертации валют. Также банк предоставляет нефинансовые сервисы — страхование, юридическую поддержку, консьерж-сервис.

Чтобы воспользоваться премиальным обслуживанием, нужно поддерживать среднедневной остаток в эквиваленте по курсу Нацбанка на выбор: либо текущие счета от 25 тысяч долларов, либо депозиты от 150 тысяч долларов, либо доверительное управление от 150 тысяч долларов.

Банк БелВЭБ присваивает категорию VIP при выполнении одного из условий:

среднемесячная зарплата за последние 3 месяца составляет не менее 2500 долларов. (при этом наниматель должен быть юрлицом, которое обслуживается в банке по зарплатному проекту, штатная численность работников должна составлять не меньше 10 человек.

сумма остатков средств на счетах не менее 100 000 долларов;

среднедневные остатки за последние 6 месяцев составляют не менее 50 000 долларов в эквиваленте;

клиент является кредитополучателем с положительной кредитной историей на сумму не менее 100 000 долларов.

Среди специальных предложений — минимальная процентная ставка по кредитам банка и увеличенные максимальные суммы кредита, бесплатные дебетовые карточки Visa Gold и дебетовые карточки Visa Platinum со скидкой 50% от ставки тарифа за годовое обслуживание, доверительное управление денежными средствами, возможность приобретать государственные облигации.

Особенность услуги — статус VIP-клиента и все преимущества предоставляются также родственникам и членам семьи клиента.

В Беларусбанке за VIP-обслуживание физлиц нужно заплатить как минимум 100 долларов. Чем шире набор услуг, тем больше сумма. Среди предлагаемых привилегий — персональный менеджер, индивидуальный сейф, страхование, медицинская и юридическая поддержка.

Чтобы заключить договор, нужно соответствовать определенным требованиям. Одно из них — на банковских счетах клиента должно находиться не меньше 50 тысяч рублей.

Клиентам Приорбанка, которые хотят перейти на private banking, нужно соответствовать нескольким условиям. Так, в течение полугода каждый месяц на счет должно быть зачислено не меньше 1 тысячи евро в эквиваленте, а среднедневные остатки должны составлять не меньше 30 тысяч евро.

VIP-клиентов обслуживают в одном из 12 залов для премиальных посетителей. Клиент получает доступ в том числе к индивидуальному доверительному управлению, увеличенным суммам кредитования, консьерж-сервису. Премиальные клиенты могут свободно попасть в VIP-залы аэропортов (priority pass) и получать скидки в объектах торговли.

— Можно выделить несколько профилей клиентов премиального банковского обслуживания, но самый распространенный таков: мужчина старше 40 лет, работающий топ-менеджером или владеющий собственной компанией. Для него важны статус, комфорт, встречи с персональным менеджером и финансовое планирование, — рассказывает начальник отдела развития премиального обслуживания и инвестиционных продуктов Приорбанка Олег Леонтьев.