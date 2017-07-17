Минчанин Антон Павельев в середине июня слетал в Албанию. Поездка была внезапной: за два часа до конца рабочего дня Антон купил билеты, а утром следующих суток уже садился на самолет в Варшаве, чтобы провести в албанском городе Дуррес две недели. За это время он потратил 550 евро, включая билеты на самолет, шопинг, а также вино и фрукты каждый день.



Фото из личного архива героя

«Вылет — завтра утром»

— В этом году я подумывал провести отпуск в Албании, но столкнулся с проблемой: с этой страной не особо налажено транспортное сообщение. Например, долететь туда можно из Сербии, Италии или Греции за 150 евро без багажа или из Минска за 300 евро, но с пересадкой в Турции и тоже без багажа. Так что желание попасть в Албанию у меня практически пропало, но вдруг 6 июня, за два часа до окончания рабочего дня мне позвонила знакомая: зайди на vandrouki.by, прочти новость об Албании!

Перелет из Варшавы в Тирану, столицу Албании, туда-обратно с учетом багажа 20 кг — всего 24 евро. Но ехать надо на 14 дней, и вылет — завтра утром. Коллеги стали меня подбадривать и брать «на слабо»: такой шанс выпадает редко! Особо уже и не думая, я купил билеты туда-обратно. Срочно оформил отпуск на работе, после окончания рабочего дня поехал собирать чемоданы. Так как времени оставалось мало: всего 12 часов до вылета, — попросил друзей за любую сумму найти в интернете трансфер до аэропорта им. Шопена в Варшаве. Через пять минут у меня был телефон перевозчика.

Я забронировал себе место из последних двух всего за 30 евро. Микроавтобус выезжал через 20 минут, но чемодан я уже успел собрать. Оставалось только обменять белорусские рубли на евро, купить страховку — но это было не так уж важно: всегда можно доделать дела на границе.

Муж сестры подкинул меня на вокзал, где я купил евро. За пять минут до отправления я был в микроавтобусе. Пока ехали по Беларуси, занялся поиском жилья в Албании: оказалось, что город-курорт, близкий и к аэропорту, и к морю, — это Дуррес. Через Booking забронировал хостел в центре: недалеко от моря, с открытой террасой на крыше и включенным завтраком. 14 ночей в комнате на четверых стоили всего 175 евро. То, что надо! Я один, в незнакомой стране, не знаю ничего и никого — а в хостеле будет веселее. В аэропорт мы приехали ровно за два часа до регистрации.

Взлет, два часа полета, посадка. Я на месте. В обменнике в аэропорту обменял евро на албанские леки: за 50 евро получил на руки 6750 лек. Но как добраться до Дурреса? Местные особо не говорили по-английски, только албанский и итальянский. Возможно, увидев мою растерянность, один из водителей проводил меня в нужный микроавтобус. Трансфер стоил 3,70 евро, дорога заняла около 50 минут.

В приложении maps.me вбил название хостела: пройти километр по центральной улице, и я на месте. В хостеле меня уже ждали: держал связь через почту, ловя бесплатный wi-fi. Только четыре ночи из 14-ти у меня были соседи, остальное время в четырехместном номере я был один.

«Цены в Албании — действительно фурор»



Фото из личного архива героя

— За 14 дней я побывал не только в Дурресе, но и в Тиране. Добраться в столицу недорого, вот только найти место отправления маршрутки нелегко: официально они запрещены, водителей гоняет полиция. Но выход есть: прятать микроавтобусы во дворах, а уведомлять людей об отправлении с помощью «зазывалы». Расписания нет. В столице жизнь кипит, хотя достопримечательности можно пересчитать по пальцам и осмотреть всего за пару часов.

Цены в Албании — действительно фурор. Блюдо в кафе стоит 1,5−2,5 евро, но его хватает, чтобы наесться вдоволь. Банка пива 0,5 — 0,45 или 0,65 евро. Пачка сигарет — 2,1 евро. Кило черешни — 1,5 евро. Проезд в автобусе — 0,2 евро. Итого за две недели отдыха — билеты на самолет, жилье, кафе, фрукты и алкоголь каждый день, развлечения и покупки (две пары обуви, две майки, рубашка, спортивный костюм, две пары солнечных очков, детский рюкзак в школу и клатч) — заплатил 550 евро.

Из моего путешествия в Албанию я сделал следующие выводы. Хочешь спокойно отдохнуть без толп туристов, езжай в Албанию. В Албании легко ни в чем себе не отказывать.

Албанцы — люди-перевертыши: кивок головой как «да» значит «нет», «нет» — значит «да». Албанцы знают, где находится Беларусь. Правила дорожного движения здесь соблюдать желательно, но необязательно. Полиция предупредит или сделает замечание, но не тронет. Если в городе кто-то умер, везде развешивают объявления с фото и информацией о месте прощания, чтобы каждый, кто знал покойного, мог прийти. Место и время отправления автобуса лучше уточнить у водителя. Терминалов, чтобы расплачиваться карточкой, — пару сотен на всю страну. Хочешь дешевле, тогда торгуйся. Язык в Албании албанский, кухня — итальянская, музыка — испанская, жизнь — советская.