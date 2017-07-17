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За показ матча "Алашкерт" - БАТЭ армяне просят 50 тысяч евро, белорусы пытаются сбить цену

18.07.2017 07:42 — Разное | Tut.by  
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Корреспондент «ПБ» и генеральный секретарь ФК БАТЭ Андрей Вашкевич поведал о том, что ответный матч второго квалификационного раунда между «Алашкертом» и БАТЭ может быть не показан на отечественном телевидении.

— 17 июля действительно важный для БАТЭ день. Жаль, что пока нет ясности по поводу показа поединка отечественными телеканалами. Партнеры «Алашкерта» по трансляциям (в роли которых выступило агентство) сначала наотрез отказались меняться сигналами, а затем довольно неожиданно оценили трансляцию аж в 50 тысяч евро: мол, после ничьей на «Борисов-Арене» спрос на ответный поединок в Беларуси должен быть запредельным.

За прошедшую неделю Белтелерадиокомпании удалось существенно сбросить цену, но прийти к согласию сторон пока не вышло. Надежды остаются на договоренность в самый последний момент, — написал Андрей Вашкевич.

Матч «Алашкерт» — БАТЭ пройдет 18 июля и начнется в 19.00 по белорусскому времени.

 
 
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Корреспондент "ПБ" и генеральный секретарь ФК БАТЭ Андрей Вашкевич поведал о том, что ответный матч второго квалификационного раунда между "Алашкертом" и БАТЭ...

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