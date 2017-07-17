На Зыбицкой, 6, есть здание с рекордным числом баров в Минске. Но по этому адресу минчане не только отдыхают, но и работают: на верхних этажах расположены офисы, и не везде есть микроволновки. AFISHA.TUT.BY пообщалась с местными и узнала, где те обедают и устраивают ли их цены.



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

«Мясное берем не всегда — для обеда дорого получается»

По соседству с баром «Чапскі» находится офис туристического агентства «Внешинтурист». Ссобойки на обед берут далеко не все сотрудницы: девушки работают на первом этаже, а микроволновая печь — только на третьем в бухгалтерии.

— На обед мы ходим в «Лаўскі», Don Coffe’on, кафе «Вода», — сходу перечисляет одна из сотрудниц Инна.

И добавляет: но только когда есть деньги.

— Обеденное меню можно было бы дешевле сделать. По крайней мере, мы себе такого ежедневно позволить не можем, хотя кто-то и ходит.



Девушки из бухгалтерии подкрепляются сушками. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На вопрос, какой точки общепита не хватает в округе, Инна отвечает, что бухгалтеры из их турагентства любят ходить в столовую гостиницы «Юбилейная».

— Там большой ассортимент, все очень вкусно и дешево. Но далековато. Рядом с нами есть «Лаўскі», но меню там не обновляется: кушаешь там один месяц, второй. А на третий уже не пойдешь.

Коллега Инны, Анна, ходит в те же заведения. «А больше и некуда», — поясняет она. Хотя иногда все же заглядывает на блинчики в «Дэпо».

— Когда нужно быстро и с собой — то за блинами. Самый любимый у нас за 3 рубля: с ветчиной, яйцом, сыром и помидорами. Иногда — но очень редко — ходим в «Кофеберри» за сэндвичами. С часу до четырех они продают их за полцены, — раскрывает секреты недорогого обеда девушка.





Аня говорит, что в Don Coffe’on особенно хорошо летом у фонтана. Хотя чаще девушки берут еду с собой и не жалуют сервис заведения: слишком медленно. Другой сотруднице, Яне, по этой причине больше нравится «Лаўскі»: там все подают быстро и по небольшой цене.

— Мы же девочки: можем взять суп и салат или просто горячее и уложиться в 5 рублей даже в Don Coffe’on. Мясное берем не всегда, потому что для обеда получается дорого.





Но говоря о ценах упускаются вопросы вкуса и качества блюд: ресторан «Лаўскі» больше похож на столовую, считают специалисты по туризму.

— Там невкусный холодник и вообще невкусно. Все приготовлено заранее и только разогревается. Иногда ходим в «На пляже» — у них есть обеденное меню. Но там как повезет: десерт может быть очень вкусным, а горячее можешь полностью выбросить.

«Полноценный обед — это 10-12 рублей. Знаю, где пятый обед бесплатно»

Выходим из офиса турагентства и встречаем дизайнера Александра. Молодой человек рассказывает, что в обеденный перерыв не прочь прогуляться, поэтому кушать ездит, например, в «Лидо» на Якуба Коласа или ходит в «Пицца Темпо» на Карла Маркса.

— Периодически хожу в Galleria. Еще неподалеку есть «Госці» — там недорого и пятый обед бесплатно.





Средний чек за обед у Александра выходит около 10 рублей: это за «первое, второе и компот». Но обычно получается даже не 10, а 11 или 12 рублей. В среднем за неделю — 55 рублей.

— Бывает, готовлю с собой. Особенно, если во время обеда нужно решить какие-то вопросы и никуда не выходить.

«Обстановка бара не соответствует обеденной»

Где недорого и вкусно поесть, нам также рассказали Евгения и Ольга, менеджеры в компании по продаже теплообменного оборудования. Ольга, правда, фотографироваться не захотела, но советов дала немало.

— Возле «Пляжа» гамбургеры хорошие, а в «Пляж» мы не ходим: обстановка бара не соответствует обеденной. Наш шеф любит «Хороший год», но там только закуски: у них же нет ни у кого нормальных кухонь.



Вечером Евгения любит отдыхать в баре «Туманы». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом, считают девушки, обедать в этом районе получается дороговато даже для людей с достатком выше среднего.

— Ценник тут атомный, честно. Если не возьму ссобойку — то уже на обед постараюсь не выходить. Я прикину: 5 рублей за блин, который мне нравится. Чай уже не беру, на работе попью — экономия. Когда ходишь с кем-то гулять — это другое, деньги с удовольствием тратятся. Но когда работаешь и идешь просто утолить голод, то лишний раз подумаешь: пять рублей за блин! Лучше дома бесплатно приготовлю.

«На Зыбицкой, 6, не обедаю, но вечером прихожу сюда отдыхать»

У компании Sette, как и у многих других, небольшой офис и нет микроволновки. Сооснователь пиар-студии Игорь Кольченко считает, что в этом районе настолько много заведений общепита, что нелишним будет в обеденный перерыв прогуляться или съесть свою ссобойку на улице.

— А как быть зимой?

— Алиса, — переводит тему разговора и обращается к одной из сотрудниц Игорь, — говорят, нам нужна микроволновка. Проведите опрос, если надо — купим.

— Холодильник надо.

— Все понятно. Диван, кровать, душ… И работать будем дома, — шутит собеседник.





Сам Игорь в здании, где работает, не обедает и только вечером приезжает сюда отдыхать.

— Здесь каждый раз что-то открывается, и ты, как резидент Зыбицкой, должен сходить и посмотреть. Открылась «Хинкальня», пекарня Paul или новый бар — и в моем рационе появляется что-то интересное. Здесь, конечно, недешево. Наши девочки ходят в столовую Дворца Республики — говорят, классно.

За свежие фреши руководителю нравится фудкорт в премиальном «Евроопте» в ТЦ Galleria. Иногда еду заказывают в офис: тестируют разные доставки. А вот в фастфуде, которого сейчас немало на Немиге, в обед никто не питается, рассказывает Игорь.

— Раньше здесь был только «МакДональдс», и во времена моего студенчества обед в фастфуде был событием. Но сейчас как отрезало: я в фастфуды не хожу, все-таки это портит наш вкус.

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