Советы адвоката: что делать, если нарушили ваши права потребителя

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

Мы с женой построили квартиру, а поскольку жили до этого в общежитии, то практически сразу, как можно было в квартиру заезжать, мы в нее заехали. Ремонт делали постепенно, потому что от внутренней отделки квартиры мы отказались. Неудобств, конечно, была масса, но одним из самых существенных оказалось отсутствие дверей, в том числе в ванную и в туалет. Но мы наслаждались своим жильем, трудности старались преодолевать мужественно и какое-то время выкручивались без дверей – на форумах почитали, что лучше все-таки сделать отделку, а потом уже заниматься их установкой. Но как только наши основные отделочные работы были окончены, мы бросились заказывать двери. Мы не миллионеры, поэтому все расходы свои просчитываем и стараемся найти самое выгодное предложение. После долгих поисков такое предложение нашлось – за счет стопроцентной предоплаты полагалась достойная скидка. Подписали договор, заплатили деньги. По договору двери должны были привезти и поставить не позднее чем через 45 дней после того, как мы заплатим. Так что, заплатив, мы замерли в ожидании новой жизни, в которой, наконец, появятся межкомнатные двери. Но с тех пор прошло уже почти полгода, а к нам так никто и не приехал. Все это время было заполнено бесконечными переговорами, угрозами, уговорами и, конечно же, нервами. В конце концов директор фирмы признался, что на сегодняшний день у них есть определенные проблемы и после поступления новых заказов им приходится за счет поступления денег от новых клиентов закрывать старые заказы, именно поэтому они пропускают сроки. Он клянется, что вот-вот очередь дойдет и до нас, очень просит, чтобы мы никуда не обращались, что в ближайшее время вопрос решится, а если мы обратимся, то потеряем и двери, и деньги. Но песня эта явно бесконечная, и мы с женой уже почти решились с ними развязаться, забрать свои деньги, отдать их нормальной фирме и получить наконец свои двери, а с этой дел больше не иметь. Плюс еще такой нюанс – если раньше отзывы у нашей фирмы были за редким исключением положительные, то сейчас все изменилось: что ни комментарий, то волосы шевелятся от «косяков», которые люди расписывают. Единственное, что нас останавливает, это денежный вопрос. Сумма, которую мы заплатили, для нас существенная, отдавали мы ее как долларовый эквивалент, но только на словах, в договоре эквивалент не прописан. Я так понимаю, что вернут нам ровно те белорусские, которые мы заплатили. Но цены-то выросли, мы прикинули и поняли, что нормально потеряем в деньгах, придется докладывать, чего делать не хотелось бы, тем более что мы и без этого пострадавшая сторона – столько времени впустую. Помогите принять решение.

Комментарий адвоката:

Принимая во внимание период времени, прошедший с момента заключения вами договора, добросовестность выбранного вами исполнителя вызывает обоснованные сомнения. Еще большие опасения вызывают многочисленные нарекания к качеству выполняемых исполнителем работ, о которых вы упоминаете в своем письме и которые могут свидетельствовать об осознанном поступлении исполнителем качеством в пользу желания во что бы то ни стало остаться на рынке соответствующих услуг. В подобных ситуациях я традиционно предлагаю оценить существующие риски и ответить самому себе на вопрос о том, готовы ли вы и после выполнения пропустившим сроки исполнителем обусловленных договором работ продолжать с ним переговоры, на этот раз – по поводу устранения допущенных недостатков, появление которых в сложившихся обстоятельствах предсказуемо. Полагаю, в вашем случае ответ на данный вопрос будет отрицательным.

В этой связи имейте в виду: в соответствии со ст.290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Справочно: исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, установленный договором, если иное не предусмотрено законодательством (п.1 ст.29 Закона Республики Беларусь №90-З от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей»).

Следует знать: исходя из смысла п.1.4 ст.30 вышеуказанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги).

Важно: в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанности по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом (п.2 ст.24 Закона).

Следовательно, действующим законодательством в рассматриваемой ситуации вам действительно предоставлено право требовать у исполнителя расторжения заключенного между вами договора и возврата внесенных вами в качестве предоплаты денежных средств. Первоначально я рекомендую сделать это посредством письменного обращения к исполнителю – досудебной претензии, наиболее общие вопросы подачи которой уже рассматривались ранее в рамках данной колонки в статье «Исправить брак: адвокат объясняет, как бороться с недобросовестными исполнителями и продавцами».

Обратите особое внимание: в соответствии с п.1 ст.33 вышеуказанного закона, требование потребителя о расторжении договора о выполнении работы (оказании услуги) и возврате уплаченной за выполненную работу (оказанную услугу) денежной суммы подлежат удовлетворению в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

Таким образом, в случае отказа исполнителя удовлетворить ваше требование, либо в случае непоступления от него ответа в установленный срок, защищать свои нарушенные права потребителя вам придется в судебном порядке.

Относительно ваших опасений потерять в деньгах за счет разницы курсов необходимо отметить следующее.

Безусловно, в случае если существование долларового эквивалента не было зафиксировано ни одним из возможных способов при заключении договора с исполнителем, то, как вы правильно понимаете, вероятность на сегодняшний день понудить исполнителя выплатить вам именно сумму в белорусских рублях, эквивалентную согласованной на словах сумме в долларах США, крайне невысока.

Тем не менее, законодательством предусмотрен ряд возможностей иным образом не допустить нарушения ваших прав.

Следует знать: за нарушение прав потребителя продавец (изготовитель, поставщик, представитель, исполнитель, ремонтная организация) несет ответственность в соответствии с законодательством и (или) договором (п.1 ст.15 Закона).

В частности, в зависимости от конкретных обстоятельств дела на исполнителя могут быть возложены следующие негативные последствия нарушения им срока выполнения работы (оказания услуги):

согласно п.6 ст.30 вышеуказанного закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена, – в размере одного процента общей цены заказа.

Обратите внимание: неустойка за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги) взыскивается за каждый день просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги) или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;

согласно п.4 ст.33 Закона, за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя о расторжении договора, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере одного процента цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена, - в размере одного процента общей цены заказа;

согласно п.4 ст.24 Закона, в случае нарушения установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара продавец обязан выплатить потребителю проценты на сумму предварительной оплаты в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день выплаты процентов.

Справочно: проценты выплачиваются со дня, когда по договору передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня возврата потребителю суммы предварительной оплаты за товар, если договором для начисления процентов не установлен более короткий срок;

независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда осуществляется также денежная компенсация морального вреда, причиненного потребителю вследствие виновного (если иное не предусмотрено законодательными актами) нарушения изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной организацией) предусмотренных законодательством прав потребителя (п.п.1, 2 ст.18 Закона).

Важно: заключенным между вами и исполнителем договором могут быть предусмотрены дополнительные штрафные санкции на случай просрочки исполнения им принятого на себя обязательства.

Мой личный совет: при принятии окончательного решения о необходимости продолжения либо прекращения договорных отношений с исполнителем я рекомендую вам в большей степени оценивать и учитывать его реальную возможность выполнить свои обязательства в разумные сроки и качественно. Если в сложившейся ситуации рассчитывать на это не приходится и главным фактором, который останавливает вас от разрыва отношений с недобросовестным исполнителем, является опасение после возврата вам предоплаты проиграть на разнице курсов, не теряйте время и начинайте действовать. Ведь как показывает судебная практика, при грамотном подходе денежные суммы, взыскиваемые с исполнителя в качестве штрафных санкций, не только в полной мере перекрывают разницу в курсе, но и зачастую обеспечивают возврат потребителю большей суммы, нежели та, которая была уплачена им при заключении договора.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: изучив представленные документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками ситуации, изложенной в письме, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, претензию, исковое заявление, ходатайства, жалобы, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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