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Концерт не состоялся: как поклонники Depeche Mode ждали у Минск-Арены
18.07.2017 08:37 — Разное | Sputnik Беларусь
О госпитализации Гаана
© Sputnik Валерий Мельников
Организаторы концерта Depeche Mode в Минске о госпитализации Гаана
Сначала говорилось о том, что не успели привезти часть оборудования, однако позже по громкоговорителю фанатам объявили — Дэйв
Через некоторое время организаторы концерта выступили с заявлением, в котором подтвердили, что медики не рекомендовали лидеру DM выходить на сцену. Они посоветовали фанам пока не сдавать билеты, так как есть вероятность того, что концерт все же состоится, однако точную дату пока назвать не смогли. Также они отметили, что концерт не был застрахован, и его отмена или перенос обойдется организаторам в крупную сумму.
В то же время поклонники группы начали выкладывать в соцсетях
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Запланированный на 17 июля минский концерт культовой синт-поп-группы Depeche Mode из Великобритании был отменен из-за внезапной госпитализации фронтмена Дэйва Гаана....
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