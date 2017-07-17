Все дело в экскурсоводе: Вильня, которой не стать Вильнюсом

Лучший способ отдохнуть — это смена обстановки. Многие белорусы с удовольствием ездят в Вильнюс. Добираться до него проще, чем до любой другой соседней столицы. Соотечественники там не только отдыхают, но и оставляют приличные суммы в торговых центрах.



© Sputnik/ Александр Липовец Лучшие места Вильнюса в картинках и с комментариями

Все бы ничего, но в Литве всерьез обеспокоились тем, что белорусов приезжает все больше. Что-то вроде приснопамятных "понаехавших", которые вот-вот превратят Вильнюс в ближайший минский пригород.

Со стороны кажется полным бредом. Конечно, нас связывает история Великого Княжества Литовского, из которой, кстати, нас старательно стирают. Каждый белорус помнит со школьной скамьи строчки из стихотворения Богдановича: "Успомню Вострую Браму святую. І ваякаў на грозных канях". С удивлением для себя открыл, что нет уже в Вильне никакой Вострай брамы. От слова совсем. Даже белорусские гиды стали называть ее Aušros Vartai или Ворота Рассвета.

Для того, чтобы неравнодушному белорусскому туристу найти шильды, связанные с именами Скорины, Сваяка или Горецкого, нужно приложить серьезные усилия и заранее подготовиться. Белорусские туроператоры ему не помогут, они излагают историю Вильни без белорусского контекста, как будто и не был этот город местом белорусского Ренессанса в начале прошлого века.

На самом деле нашим соседям стоит обратить внимание не на белорусов, которые "сметают все с прилавков", кстати, внося свою значительную лепту в экономику страны-соседки, а, как ни странно, на туристов из соседней Польши.



© Sputnik/ Юлія Хвошч Гору Гедиминиса закрывают до 17 июля

Белорусы любят делиться своей историей и отводят в ней место всем своим соседям. Зато "сев на хвост" туристической группе из Польши, можно не без интереса прослушать увлекательную историю о польском Вильно, где жили и творили многочисленные поляки. И это действительно так. Повсюду есть указатели и многочисленные стенды, рассказывающие о тех или иных личностях в истории. Гид рассказывает о поляках для поляков, не удостаивая вниманием не то что белорусский след в истории города, но даже литовцев не поминает всуе.

Вот ведь незадача: если ты приватизируешь историю, то это может прийти в голову кому-то еще.

Беларусь, Литву и Польшу связывает несколько веков общей истории. Вместо того чтобы делить прошлое и проводить красные линии, мы могли бы искать то, что нас объединяет. Пусть для поляков будет — Вильно, для белорусов — Вильня, а литовцев — Вильнюс. Это город, который связывает в один узел нашу историю, и это главное, что нужно помнить.