Битва моделей: плюс-сайз или 90-60-90?

В новом сезоне американского шоу «Проект Подиум» дизайнеры впервые будут шить одежду для моделей вплоть до 22 размера (аналогичен 60-му). Модельный стандарт 90−60−90 уходит в прошлое, а полные модели, или модели плюс-сайз, набирают все большую популярность в индустрии красоты.

Напомним, что в шоу соревнуются не только дизайнеры, которые создают наряды на заданную тематику, но и модели. Вашему вниманию — самые популярные модели плюс-сайз и самые высокооплачиваемые модели 2016 года по версии журнала Forbes. Кто, на ваш взгляд, привлекательней? А кому стоит сказать "аuf Wiedersehen"? Голосуем!



Плюс-сайз

Екатерина Жаркова

Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova) Май 30 2017 в 7:59 PDT



Карьера россиянки Екатерины Жарковой началась в США, где она принимала участие в рекламных и фэшн-съемках. Широкую известность девушка завоевала, когда журнал PLUS Model опубликовал фотопроект Виктории Джанашвили, посвященный борьбе с анорексией у начинающих моделей. После возвращения в Россию Екатерина начала сотрудничать с телеканалами в качестве ведущей и сниматься в популярных шоу.



Флавия Ласерда

Публикация от Fluvia Lacerda (@fluvialacerda) Июн 22 2017 в 4:56 PDT



Эту бразильянку называют «Жизель Бундхен размера плюс». При росте 177 сантиметров она весит 84 килограмма. Известной Флавия стала случайно: когда она ехала в автобусе, к ней подошел редактор издания Mode, предложив сотрудничество. С тех пора она неоднократно появлялась на обложках Plus Model Magazine и итальянского Vogue. Сотрудничает с брендами Torrid, Kmart, Biluzik и Igigi.



Тара Линн

Публикация от t a r a l y n n (@taralynn) Июн 13 2017 в 9:17 PDT

Тара Линн прославилась, после того как появилась на обложке французского Elle, после она работала с итальянским Vogue, стала лицом рекламной кампании H&M и снялась в кино. Ее размер 14−16, что соответствует размерам 50−52.



Тесс Холлидей