Jaguar Land Rover TOUR 2017 — отличный шанс познакомиться практически со всем модельным рядом марки за пару часов и при этом получить массу полезной информации от инструкторов. AUTO.TUT.BY в прошлые выходные посетил это масштабное мероприятие и кое-чему научился.

Четыре испытания для каждого





Желающих изучить некоторые возможности автомобилей Jaguar и Land Rover было много, поэтому организаторы придумали удобную и понятную систему распределения участников по различным площадкам. Ни очередей, ни получасового ожидания своей машины — все четко и быстро.





Каждому водителю, участвующему в тест-драйве, прямо у стойки регистрации распечатывался бейдж с персональным расписанием, согласно времени, указанному участником при онлайн-регистрации. Благодаря этому ходу участники приходили на локации в отведенный им промежуток времени и не ожидали ни минуты.





Все четыре площадки, предложенные для знакомства с достоинствами автомобилей, были грамотно размещены относительно места отдыха: трассы скоростного маневрирования удалены от основного скопления людей, а специально построенные препятствия, имитирующие сложные внедорожные условия, расположили на виду у всех. Так что даже со стороны было интересно понаблюдать за тем, как внедорожники проезжают под невероятными углами, вывешивая колеса.

Доверяем электронике и учимся ездить сами





Каждый «спецучасток» был продуман с учетом характеристик автомобилей. Где-то было предложено испытать прелести электроники. Например, кроссовер F-Pace сползал с крутой эстакады, демонстрируя возможности системы контроля спуска с горы и внедорожного круиз-контроля.

— Активируем круиз-контроль и выбираем скорость, с которой автомобиль будет спускаться с горы. Лучше помедленнее, - то ли предлагает, то ли предостерегает инструктор.

Пользоваться этой системой без привычки не так просто, как может показаться: отпустить педаль тормоза, видя в лобовое стекло только асфальт и повиснув на ремнях безопасности, удалось только огромным усилием воли.

Более того, даже забраться на крутую горку можно при помощи этой системы. Выставил минимальную скорость — и машина сама все сделает правильно, точно дозируя тягу на колесах и не допуская ненужной пробуксовки. И вот урок — современной электронике можно доверять. Она сделает то, чего не умеет неопытный водитель.





При прохождении трассы на Range Rover Evoque инструктор подробно объяснял, как использовать возможности автомобиля, чтобы чувствовать себя комфортно на неровном или скользком покрытии. Например, мокрый скользкий подъём имитировали металлические ролики.

— Здесь мы воспользуемся одним из режимов работы фирменной системы Terrain Response. Нам подойдет режим «Грязь/Колея». Электроника будет имитировать езду на понижающей передаче, - объясняет инструктор.

Добавляем газ примерно до 1300 об/мин, чтобы машина шла «в натяг» — и чувствуешь, как система буквально затягивает автомобиль на гору, медленно и уверенно.

Впечатлила камера, показывающая, что происходит рядом с передними колесами. Очень удобно при езде в глубокой колее или по эстакаде — ты всегда видишь, в какую сторону вывернуты колеса и что за препятствие перед ними.

Полезные гонки на треке





На участке скоростного маневрирования водителям после короткого инструктажа было предложено вслепую выбрать номер автомобиля, на котором будет пройдена трасса. Кому-то достался 575-сильный F-Type SVR, но и трехлитровый Jaguar XE тоже неплохой инструмент для оттачивания навыков вождения.

Инструктору, который находился в штурманском кресле машины, надо отдать должное: он ненавязчиво и мягко указывал на некоторые ошибки в вождении, а при втором прохождении трассы подсказывал, как от них избавиться.

— Вы здесь слишком резко тормозите, а в поворотах немного «перекручиваете» руль. Мягче, спокойнее, и все получится, — подбадривает инструктор.

Упражнение «змейка» только с виду кажется простым и бесполезным. На самом деле здесь водитель учится контролировать автомобиль, рулить точно, выверенно. Любое лишнее движение, «перекрут» руля — это потеря контроля.

— Делаете лишние движения рулем. Должно быть три коротких действия — руль вправо, объехали фишку, колеса прямо, руль влево. Никаких перехватов руля! — командует наставник.

На втором заезде стало получаться. Автомобиль прошивает «змейку» послушно и точно.





Простое, но очень полезное упражнение — торможение с максимальной эффективностью.

— Ваша задача в этом упражнении — разогнаться и по моей команде ударить по тормозам изо всех сил. Не нажать, а именно ударить двумя ногами, так, чтобы стать в распор между педалью и креслом. Понятно? — спрашивает инструктор.

Многие водители, даже опытные, зачастую не могут просто резко ударить по педали «в пол», а начинают «играть» ею, приотпускать — это неправильно. И на трассе выдалась хорошая возможность потренировать этот полезный навык. По команде инструктора бьем по педали. Машина интенсивно замедляется, а водитель со штурманом повисают на ремнях безопасности.

— Только так можно добиться максимального замедления. Даже выигрыш в полметра на торможении может спасти и вас, и пешехода, и автомобиль, и того, кто спереди, - подводит итог инструктор.





Два часа, отведенных на прохождение всех «уровней», пролетели незаметно. Но самое главное, что в голове, кроме впечатлений от самих автомобилей, отложились нужные навыки, которые пригодятся в повседневной автомобильной жизни. И с этой точки зрения мероприятие Jaguar Land Rover TOUR не просто эффектно, но и полезно.