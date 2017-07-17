Свобода против природы: материнство - это не для всех

Белорусская женщина репродуктивного возраста, хочет она того или нет, окружена навязчивыми призраками материнства. Призраки дают о себе знать на семейных посиделках, в романтических фильмах, преследуют женщину на постерах против абортов в метро, внезапно появляются на собеседовании и в разговорах с не самыми близкими людьми. В отличие от несчастной главной героини книги и сериала «Рассказ служанки», мы имеем выбор: становиться нам матерями или нет, а если да, то когда. А как сама возможность забеременеть влияет на нашу жизнь: работу, посещения медиков, приём тех или иных таблеток? Давайте поговорим об этом.



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Тело как контейнер

Недавно в кабинете гинеколога у меня произошёл занятный разговор. Я пришла на приём в платную клинику, чтобы получить рецепт на гормональные контрацептивы. У меня с собой были результаты УЗИ органов малого таза, а также бумага из лаборатории с показателями биохимического анализа крови. И то, и другое в норме, а во время проведения УЗИ органов малого таза специалист ультразвуковой диагностики даже прокомментировала: «Ваша маточка в порядке». И вот я вместе со своей благополучной маточкой решила, что пора дать яичникам и себе заодно передышку и наконец-то выбрать метод надёжной и постоянной контрацепции.

И вот я захожу в кабинет, там сидит милейшая женщина чуть за сорок, и сразу почему-то переходит со мной на «ты», называя «Леночкой». Я чувствую себя так, словно мне лет шестнадцать, и сейчас мудрая тётенька-врач научит меня не только чему-то, касающемуся здоровья, но и жизни. Наш диалог полностью подтвердил мои предчувствия:

— Леночка, ну, что беспокоит?

— Ничего не беспокоит, пришла к вам за рецептом на оральные контрацептивы.

— А беременности были?

— Нет.

— Сколько полных лет?

— Двадцать восемь.

— Леночка, а так ли уж тебе нужны эти контрацептивы? Может, стоит, наоборот, о беременности уже думать?

Для справки: это происходит в платной клинике одного из областных центров Республики Беларусь. Я с большим трудом могу себе представить подобную ситуацию в Минске, где в частных клиниках разговоры с пациентами уже давно записываются, и в последний раз меня уважительно величали Еленой Николаевной.

Я сказала гинекологу, что сама буду решать, когда беременеть и беременеть ли вообще. В ответ услышала, что доктору не нравится такой тон и она ничего не навязывает, но лишь информирует. Я услышала, что лучшие годы для зачатия и родов у меня уже позади (да ладно!) и что потом приходят вот такие, как я, только им уже 35 лет, а желанной беременности не получается. Я донесла до доктора информацию, что в курсе всего услышанного и предохраняться от беременности в данный конкретный момент своей жизни — это мой осознанный выбор. Выбор современной образованной женщины. Доктор решила также проинформировать меня о своём мнении, что «от образованности у женщин много проблем».

Интересный момент: ровно с того момента, как я заявила, что буду сама принимать решение о времени беременности, я сразу превратилась в «Елену» и называть меня стали на «вы».

Конечно, я получила свой рецепт и теперь могу радостно заниматься сексом и ни о чём не думать. Но осадочек, как говорится, остался. Ни в каких контекстах никакие доктора не имеют права навязывать пациенткам свою точку зрения на их тело и то, что и когда с этим телом делать.

Рожать или не рожать?

Я не сомневаюсь в своём нежелании иметь ребёнка прямо сейчас. Недавно я устроилась на хорошую работу, и с директором мы договорились, что в ближайшие два года я всё-таки буду крутым специалистом, а не мамой в декрете. Кстати, это тоже любопытный кейс. Сначала, когда директор-мужчина на первом же собеседовании спросил у меня, планирую ли я беременность в ближайшее время — я была задета. Мне показалось, что вопрос всё же неэтичный и это попахивает дискриминацией: мне не имеют права отказывать в работе, если я скажу, что планирую. Однако в то же время я прекрасно понимаю и его позицию: компания будет вкладывать в меня ресурсы, пока я вхожу в курс дела и прибыли, честно говоря, не приношу, а потом я такая раз — и до свидания, мне пора рожать. Пришла к выводу, что прямо обсуждать репродуктивные планы с начальником намного честнее и выгоднее для обеих сторон, чем упёртое нежелание признать, что у большинства молодых женщин есть матка и возможность забеременеть.



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Но дело не только в работе. Меня полностью устраивает моя жизнь. Я обожаю свободу планировать своё время, мне нравится развиваться в самых разных сферах, я наслаждаюсь отношениями со своим мужчиной. Ребёнок — это переворот всего образа жизни. Это существо, которое будет зависеть от меня полностью. Это невозможность строить планы вне мыслей о том, с кем и как будет проводить это время ребёнок. И ещё это очень дорого.

О да, я уже слышу хор осуждающих голосов. Обвинения в эгоизме, зацикленности на себе и поверхностности суждений. На самом деле я ни в коем случае не хочу преуменьшить значимость опыта материнства и ту невероятную работу, которую проделывают молодые матери каждый день. Для меня они героини, честное слово. Меня восхищают мои родившие подруги. Правда, из примерно десяти женщин моего возраста, с которыми я близко общаюсь, лишь две стали мамами.

Алина залетела в браке, когда они с мужем были на грани развода, но продолжали, видимо, по старой памяти, заниматься сексом. Прерванный половой акт, девочки, часто не срабатывает, и чудесная дочка моей подруги тому подтверждение. Когда стало ясно, что Алина беременна, пара воссоединилась, но вот проблемы, которые привели к почти-разводу, никуда не делись. И теперь Алина растит дочь, не уходит от мужа, которого не любит, только потому, что одна не потянет, и гордо говорит, что готова (когда дочка подрастёт) быть классной зарабатывающей деньги мамой. Алина утверждает, что дочь дала ей смысл жить и развиваться. Примеряя это на себя, я вздыхаю с облегчением: в моей жизни и так достаточно мотивации реализовываться и расти.



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Вторая подруга, Анна, уже мать двоих мальчиков. Анна шла к семье и материнству целенаправленно, по правильной проторенной дороге. На первом курсе влюбилась в перспективного работящего парня, на втором курсе съехались, параллельно родители парня строили большой загородный дом на всю семью. Так к окончанию учёбы Анна отлично вышла замуж и была занята декорированием своего дома. Финансовых проблем нет, вопроса о том, с кем оставить ребёнка, когда вокруг куча родственников — нет, и Анна принялась рожать, благо материнство доставляет ей массу удовольствия. Она одна из самых гармоничных женщин, которых я встречала.

Женщины, как мы знаем, очень разные, и что для одной — предназначение, для другой — каторга. Материнство — это далеко не для всех. Ну чушь это всё про инстинкты, правда! Одна рождена, чтобы стать матерью, другая — для иных, не менее важных вещей. Некоторых женщин материнство делает очень несчастными, только вот в нашей культуре об этом не принято говорить, и эти женщины вынуждены делать вид, что наслаждаются новым опытом. Не имея возможности прямо говорить о своих чувствах и уверенности, что их поймут, женщины увязают в депрессии всё глубже. А это уже по-настоящему убийственный эффект ложного убеждения, что материнство — это счастье для любой обладательницы матки и яичников.

Радует, что и на русском языке появляется всё больше честных ресурсов о родительстве, например, чудесный «Нет, это нормально», где можно почитать о вредных мифах про отношения матери и младенца , о том, как изменится жизнь после родов , и, конечно, о трансформациях отношения к сексу .

В современном обществе у женщин есть возможность выбирать, использовать или нет свои репродуктивные органы по назначению, а также в случае положительного выбора — к чему именно готовиться. И это прекрасно.

Свобода против природы

А ещё есть наши невероятные женские тела, чудеса природы, которые, как бы нам ни хотелось думать иначе, всё-таки заточены под эту вполне конкретную цель: беременеть и рожать. И вот здесь кроется одно из самых драматичных противоречий женского бытия.

Можно выдумать совершенное общество, где не существует так называемого репродуктивного принуждения, то есть идеи, что каждая женщина должна рано или поздно стать матерью. Представили? Ну, это когда родственники не ждут внуков, начальники не интересуются планами на беременность, а гинекологи рассматривают женское тело не как контейнер для новой жизни, а просто как механизм, в котором что-то может работать не так. По-моему, прекрасное общество. Но вот даже в нём никуда не денется ежемесячная овуляция, невероятная притягательность женщины на 14−15 день цикла, ПМС-ная неделя, когда хочется жрать самое вредное, плакать, жалеть себя и попутно убивать. Никуда не пропадут нежелательные прыщики накануне менструации и дикое желание секса сразу после неё. Иными словами, катастрофическая зависимость женщины от её менструального цикла неизбежна. Это как невозможность предотвратить наступление весны или осени. Они придут, верим мы в них или нет, хотим мы того или нет.

Гормональная контрацепция — это в каком-то смысле осознанный шаг против природы, удар женщины-свободной по женщине-плодящейся, попытка выйти из круга овулируй-беременей-рожай-корми грудью. Гормональная контрацепция посягает на святое — цикл. Более не женское тело само регулирует, когда чему приходить, но поступающие в организм извне эстрогены и прогестерон. При приёме оральных контрацептивов яичник не выбрасывает в маточную полость созревшую яйцеклетку, ведь никакая яйцеклетка так и не созревает. Это революция, полный переворот в организме. И природа берёт за такое свою цену.

С одной стороны, мне не нравится, что я лезу в своё тело с новыми порядками. Я люблю это тело, отношусь к нему с уважением и не хочу наносить вред ни в каком виде. Я не курю, употребляю алкоголь крайне редко, занимаюсь спортом и стараюсь следить за питанием. Мне хочется быть со своим телом в ладах и не мешать его естественным процессам, а приём таблеток от беременности этому желанию очень противоречит.



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С другой стороны, похоже, это плата за жизнь в современном мире и ту самую свободу, которую я так люблю. Если бы я вообще не мешала телу проворачивать свои делишки, то, скорее всего, растила бы уже пару-тройку ребят и девчат. Я бы беременела, рожала, кормила грудью, потом опять бы беременела и так далее до самого климакса. В наших деревнях многие женщины жили именно так ещё совсем недавно, имея по десять-пятнадцать детей, половина из которых в лучшем случае доживала до пубертата.

В сегодняшнем мире у женщины есть разные варианты ответа призракам материнства. Можно принять решение стать матерью. Можно принять решение матерью не становиться и употреблять оральные контрацептивы или, например, поставить внутриматочную спираль. Можно пойти по радикальному пути и вообще отказаться от проникающего секса с мужчинами. Можно использовать старый добрый метод прерванного полового акта, но оставаться осведомлённой о его ненадёжности.

Важно просто помнить: вы делаете выбор и несёте за него ответственность. Давайте наслаждаться свободой, сёстры.