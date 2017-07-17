Объем производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии упал на 0,8 процента



фото: lioznonews.by

Производство сельхозпродукции за полгода снизилось на 0,8% до 5,28 млрд рублей во всех категориях хозяйств. В сельхозорганизациях оно сохраняется на уровне, близком к прошлогоднему. Объемы сократились на 0,1% до 5,047 млрд рублей.

Падение производства сельхозпродукции происходит в основном за счет растениеводческой отрасли и обусловлено относительно неблагоприятными погодными условиями. В этом году позже, чем обычно началась заготовка кормов.

Согласно данным Белстата, в Беларуси за первое полугодие 2017-го было получено 3,471 млн т молока, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Темпы роста ускорились по сравнению с пятью месяцами, когда они составляли 2,7%. Однако в первом квартале они превышали и 3%.

Наибольший прирост производства молока отмечается в Брестской области, где надои выросли на 5,1% до 764,9 тыс. т. Сокращается производство только в Витебской области, где оно упало по итогам полугодия на 2,5% до 361,8 тыс. т.

Прирост идет в том числе и за счет роста поголовья. Количество коров за июнь увеличилось почти на тысячу и достигло 1424,1 тыс., что на 0,3% больше, чем год назад.

Поголовье КРС по состоянию на 1 июля выросло в сравнении с прошлым годом на 0,7% до 4,28 млн голов, свиней — на 0,3% до 2,82 млн голов.

Производство скота и птицы за полгода выросло на 3% до 860,5 тыс. т в живом весе. Однако яиц получено на 2,3% меньше или 1,41 млрд штук.