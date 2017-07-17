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Ермакович о предстоящей игре с "Алашкертом": у нас есть шансы победить

18.07.2017 09:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"У нас достаточно хорошие шансы победить. В прошлый раз мы сыграли 1:1. Это счет, который дает шанс и хозяевам поля ("Алашкерту" — Sputnik), и в то же время я уверен, что у нашей команды есть шансы победить", — сказал Ермакович, отвечая на вопрос журналистов.

Ермакович о предстоящей игре с "Алашкертом": у нас есть шансы победить
© Sputnik/ Асатур Есаянц
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Еще раз вернувшись к матчу с армянским клубом, текстовую трансляцию которого вел Sputnik, он отметил хорошую игру оппонентов.

"В Лиге чемпионов не бывает слабых соперников, "Алашкерт" показал себя хорошей и достаточно техничной командой", — подчеркнул Ермакович.

Матч БАТЭ — "Алашкерт" начнется в Ереване в 19:00 по минскому времени.

 
 
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