|
Новую "Игру престолов" в первый день посмотрели более 10 млн человек
18.07.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Первая серия седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" побила рекорд по количеству просмотров в первый день, сообщило издание
© Sputnik
Новый сезон "Игры престолов" представили вечером в воскресенье, а уже ранним утром в понедельник оценить первую серию смогли поклонники фэнтези-саги в постсоветских странах.
Уже через день после премьеры стало известно, что первая серия нового сезона "Игры престолов" побила рекорд по просмотрам: более 10,1 миллиона человек посмотрели ее в первые сутки после выхода, что на 27% больше, чем прошлый рекорд, который также принадлежит "Игре престолов".
Из-за наплыва посетителей на некоторое время выходил из строя сайт телекомпании HBO, занимающейся выпуском "Игры престолов".
Вторая серия популярного телесериала будет представлена уже в грядущее воскресенье, а создатели "Игры престолов" представили короткий тизер нового эпизода под названием "Бурерожденная".
"Игра престолов" — один из самых популярных сериалов современности: каждую серию фэнтези-саги по романам Джорджа Мартина смотрят миллионы человек. Признана эпопея и среди критиков: сериал получил множество наград — за сценарий, актерскую игру и спецэффекты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за наплыва фанатов сериала в понедельник даже ненадолго "лег" сайт телеканала HBO.
|
Архив (Разное)
Комментарии