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Новую "Игру престолов" в первый день посмотрели более 10 млн человек

18.07.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Первая серия седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" побила рекорд по количеству просмотров в первый день, сообщило издание Deadline.

Новую "Игру престолов" в первый день посмотрели более 10 млн человек
© Sputnik
Дождались: "Игра престолов"

Новый сезон "Игры престолов" представили вечером в воскресенье, а уже ранним утром в понедельник оценить первую серию смогли поклонники фэнтези-саги в постсоветских странах.

Уже через день после премьеры стало известно, что первая серия нового сезона "Игры престолов" побила рекорд по просмотрам: более 10,1 миллиона человек посмотрели ее в первые сутки после выхода, что на 27% больше, чем прошлый рекорд, который также принадлежит "Игре престолов".

Из-за наплыва посетителей на некоторое время выходил из строя сайт телекомпании HBO, занимающейся выпуском "Игры престолов".

Вторая серия популярного телесериала будет представлена уже в грядущее воскресенье, а создатели "Игры престолов" представили короткий тизер нового эпизода под названием "Бурерожденная".

"Игра престолов" — один из самых популярных сериалов современности: каждую серию фэнтези-саги по романам Джорджа Мартина смотрят миллионы человек. Признана эпопея и среди критиков: сериал получил множество наград — за сценарий, актерскую игру и спецэффекты.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за наплыва фанатов сериала в понедельник даже ненадолго "лег" сайт телеканала HBO.

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