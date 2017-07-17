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Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион за 599 тысяч евро

18.07.2017 09:38 — Разное | Tut.by  
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Стартовая цена спортивного автомобиля Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, принадлежавшего Элтону Джону, определена в 599−655 тысяч евро, говорится в сообщении на сайте аукциона.


Фото: silverstoneauctions.com

Машина будет продаваться на аукционе, местом которого назначена гоночная трасса в Сильверстоуне, Великобритания. Элтон Джон был владельцем спортивной машины с 1973 по 1975 год. Певец купил машину в честь успеха своего сингла и выпуска альбома «Goodbye Yellow Brick Road». Последний владелец имел машину в собственности в своей коллекции на протяжении 16 лет, поддерживая ее в рабочем состоянии «несмотря на ее стоимость». История приобретений автомобиля записана в клубе владельцев Ferrari.


Фото: silverstoneauctions.com

Как говорится в описании, машина находится в отличном состоянии. Ее общий пробег за все время эксплуатации не превышает 81,6 тыс. миль (около 100 тыс. км). Ferrari продается в оригинальной (красной) окраске кузова.


Фото: silverstoneauctions.com
 
 
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Стартовая цена спортивного автомобиля Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, принадлежавшего Элтону Джону, определена в £525-575 тыс. (€599-655 тыс.), говорится в сообщении на...

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