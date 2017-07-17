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В России предложили сажать на 15 лет за склонение к суициду в сети

18.07.2017 09:26 — Разное | Ежедневник  
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В России предложили сажать на 15 лет за склонение к суициду в сети

фото: bbc.com

В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий наказание за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека.

Авторы инициативы руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предлагают установить за подобное склонение к суициду наказание от 5 до 10 лет (сейчас максимальная санкция - 5 лет) лишения свободы.

Если в результате такого склонения или содействия в убийстве погиб ребенок либо беременная женщина, то предлагается установить наказание в размере от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас - до 6 лет).

Кроме того, предлагается ввести дополнительное наказание, если склонение к самоубийству детей или беременных касалось двух и более лиц. Если они в результате погибли, то предлагается установить срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также законопроект предлагает увеличить наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах самоубийства. За такое преступление срок лишения свободы предлагается поднять с максимальных 4 лет до развилки "от 5 до 10 лет" лишения свободы.

Если призывы к самоубийству и информация о способах совершения самоубийства распространялась через интернет, то срок лишения свободы за такое преступление предлагается определить от 5 до 15 лет (сейчас до 6 лет) лишения свободы.

Статьи, вводящие наказание за побуждение к самоубийству, в том числе детей, через интернет посредством так называемых "групп смерти", были приняты Госдумой в начале июня 2017 года, пишет Интерфакс.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что установленные сроки наказания несоразмерны тяжести и общественной опасности преступления.

Кроме того, они указывают, что в настоящее время не предусмотрено отдельного наказания, если склонение к самоубийству привело к смерти двух и более лиц.

 
 
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В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий наказание за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека.

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