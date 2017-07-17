Врачи достали из глаза женщины 27 контактных линз

Во время подготовки 67-летней женщины к стандартной операции по удалению катаракты в больнице города Солихалл (Англия) врачи заметили странный нарост на одном из ее глаз. Он оказался слепком из 17 контактных линз, позже на этом же глазу были обнаружены еще 10 линз, «уехавших» под веки. Необычная история рассказана в British Medical Journal.





Врачи, удалившие контактные линзы, сообщили, что ничего подобного они еще не видели. Самое интересное, что женщина даже не обращала внимание на это, а небольшой дискомфорт списывала на свой почтенный возраст.

Из-за необычной находки в глазу хирурги решили перенести операцию по удалению катаракты, так как в «сгустке» контактных линз могли скапливаться опасные бактерии, которые могли спровоцировать полную потерю зрения после попадания внутрь глаза.





Сообщается, что женщина использовала контактные линзы (ежемесячной замены) в течение последних 35 лет, но уже очень долго не посещала окулистов. Врачи назвали ситуацию «чрезвычайной», так как даже одна линза, замененная не вовремя может вызывать серьезный дискомфорт человеку.

После того, как женщине удалили все линзы из глаза она чувствует себя намного лучше, пишет British Medical Journal.

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