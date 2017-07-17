На трассе Р1 72-летняя водитель остановилась и вышла из авто - ее насмерть сбил Citroen

Авария произошла вечером 17 июля на 14 км автодороги Минск-Дзержинск, вблизи д. Волковичи Минского района. В результате ДТП погибла 72-летняя водитель.



Фото: ГАИ Минской области

Как рассказали в ГАИ Минской области, по предварительной версии все выглядело так: 42-летний водитель, двигаясь на автомобиле Citroen С-5 в направлении Дзержинска, отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий в полосе движения Ford и находившуюся на проезжей части дороги в непосредственной близости от автомобиля 72-летнюю женщину — водителя.



Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП водитель автомобиля Ford от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.



Фото: ГАИ Минской области

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.