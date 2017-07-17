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В Вашингтоне робот-охранник "утопился" в фонтане
17 июля сотрудники торгового комплекса «Вашингтонская гавань» в Джорджтауне
Устройство приобрели «недавно» для патрулирования парковок торгового центра в штате Вашингтон. По словам свидетелей, робот самостоятельно поехал в фонтан и «утопился», после чего перестал функционировать.
Посетители и работники офисных зданий «Вашингтонской гавани» сделали снимки «суицида» робота-охранника, которые быстро стали популярны в соцсетях.
Представители комплекса заявили, что K-5 находится в стадии пилотной программы, и по результатам проверки они поймут, как оптимизировать автономную систему, чтобы робот оставался в безопасности. По их мнению, инцидент является показателем: робота-охранника необходимо улучшать для безопасности посетителей торгового центра.
«Наш вашингтонский офис получил робота-охранника. Он утопился. Нам обещали летающие машины, а вместо этого мы получили роботов с суицидальными наклонностями»
«На сайте указано, что у него есть возможность обнаружения аномалий и оружия. Обнаружение воды (появится скоро, видимо)»
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