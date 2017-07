17 июля сотрудники торгового комплекса «Вашингтонская гавань» в Джорджтауне сообщили , что робот-охранник K-5, созданный стартапом Knightscope «для прогнозирования и предотвращения преступлений», был найден в фонтане неподалеку от здания. Об этом рассказывает TJournal .

Устройство приобрели «недавно» для патрулирования парковок торгового центра в штате Вашингтон. По словам свидетелей, робот самостоятельно поехал в фонтан и «утопился», после чего перестал функционировать.

Посетители и работники офисных зданий «Вашингтонской гавани» сделали снимки «суицида» робота-охранника, которые быстро стали популярны в соцсетях.

Представители комплекса заявили, что K-5 находится в стадии пилотной программы, и по результатам проверки они поймут, как оптимизировать автономную систему, чтобы робот оставался в безопасности. По их мнению, инцидент является показателем: робота-охранника необходимо улучшать для безопасности посетителей торгового центра.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.