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Xiaomi представила телевизор за 163 доллара

18.07.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi представила свой новый 32-дюймовый телевизор из серии Mi TV 4A, информация о котором недавно просочилась в Сеть.


Корпус устройства целиком выполнен из пластика, благодаря чему аппарат весит всего 3,9 килограмма. Разрешение 32-дюймовой панели составляет 1366 на 768 точек, частота обновления — 60 Гц. Мощность двух встроенных стереодинамиков — 5 Вт.

Телевизор оснащается четырехъядерным процессором с частотой в 1,4 ГГц, графическим чипом Mali-450 MP3, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенного хранилища. Из доступных разъемов есть два порта HDMI, AV-порт, выход S/PDIF для передачи цифрового звука и USB-разъем.

Из интересных особенностей устройства выделяется фирменная система Smart TV — Xiaomi TV PatchWall. В продажу в Китае телевизор поступит 23 июля по цене в 163 доллара.

Смотрите, какие популярные модели 32-дюймовых телевизоров продаются в Беларуси:

 
 
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Корпус устройства целиком выполнен из пластика, благодаря чему аппарат весит всего 3,9 килограмма.

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