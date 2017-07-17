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В Турове водитель Mercedes-Benz сбил семилетнего велосипедиста

18.07.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в городе Туров Житковичского района вечером 17 июля, около 20.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.


21-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Перкина, в направлении улицы Ленинской. В районе дома № 18 водитель сбил ехавшего во встречном направлении семилетнего велосипедиста.

— Мальчик отвлекся от управления, посмотрев на спавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю, — уточнили в ГАИ региона.

С переломом бедренной кости и ЗЧМТ ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.

 
 
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Ребенок отвлекся от управления, посмотрев на спавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю.

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