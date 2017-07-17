|
В Турове водитель Mercedes-Benz сбил семилетнего велосипедиста
ДТП случилось в городе Туров Житковичского района вечером 17 июля, около 20.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.
21-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Перкина, в направлении улицы Ленинской. В районе дома № 18 водитель сбил ехавшего во встречном направлении семилетнего велосипедиста.
— Мальчик отвлекся от управления, посмотрев на спавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю, — уточнили в ГАИ региона.
С переломом бедренной кости и ЗЧМТ ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок отвлекся от управления, посмотрев на спавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю.
|
Архив (Разное)
Комментарии