В Турове водитель Mercedes-Benz сбил семилетнего велосипедиста

ДТП случилось в городе Туров Житковичского района вечером 17 июля, около 20.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.





21-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Перкина, в направлении улицы Ленинской. В районе дома № 18 водитель сбил ехавшего во встречном направлении семилетнего велосипедиста.

— Мальчик отвлекся от управления, посмотрев на спавшую цепь, и выехал наперерез автомобилю, — уточнили в ГАИ региона.

С переломом бедренной кости и ЗЧМТ ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.