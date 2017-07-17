МиГ-29К пролетел над палубой американского авианосца USS Nimitz

Палубный истребитель Миг-29К индийских ВВС во время многонациональных маневров MALABAR 2017 пролетел над палубой американского авианосца USS Nimitz, сообщает портал Thedrive.com.



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В учениях в Бенгальском заливе принимали участие ВМС Индии, США и Японии. Сами маневры продлятся восемь дней. От Индии в них задействован авианосец INS Vikramaditya, ВМС США — атомный USS Nimitz, Японии — вертолетоносец Izumo, а также ряд других кораблей различных классов.

Авианосцы типа Nimitz — самые большие военные корабли в мире. Это настоящие плавучие города длиной более 300 метров и водоизмещением, превышающим на некоторых кораблях серии цифру в 100 000 тонн.

МиГ-29К — новейшая модификация легкого истребителя поколения 4++. В планере этого самолета используется до 20% композитных материалов. Конструкторам удалось снизить заметность машины в радио- и в инфракрасном спектрах.