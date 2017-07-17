Жюри «Славянского базара» не смогло присудить гран-при

На закрытии песенного конкурса «Славянский базар» жюри так и не смогло присудить гран-при. Первое место получил певец из Украины, второе - белорус.

Изначально на конкурсе выделялись четыре исполнителя-лидера, а по итогам двух выступлений одинаковое количество баллов (151) набрали белорусский и украинский исполнители Егор Шаранков и Влад Сытник. Всего на балл меньше получила представитель Сербии Невена Божович.

В итоге жюри, которое в этом году возглавляла болгарская певица Йорданка Христова, не присудило гран-при никому из участников: по правилам конкурса, если разница между лидером и следующим участником составляет менее 3-х баллов, награда не присуждается.

Таким образом, в этом году первое место и приз в размере 15 тысяч долларов получил Влад Сытник из Луганска. Молодой белорусский исполнитель Егор Шаранков получил 2-ю премию и приз 10 тысяч долларов. Солисту оркестра под управлением Михаила Финберга вручили также специальную премию имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство». Третье место и премию в 5 тысяч долларов получила Невена Божович из Сербии.