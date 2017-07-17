ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солист Depeche Mode выписан из больницы

18.07.2017 10:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Солист Depeche Mode выписан из больницы

фото: sb.by

Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из 9-й городской клинической больнице Минска.

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сегодня утром Дэйв Гаан был осмотрен медиками, принято решение о его выписке. Солист Depeche Mode был в нормальном настроении, общался с врачами. Сейчас он готовится покинуть больницу, рассказали в медучреждении, передает БЕЛТА.

Другие подробности не сообщаются, поскольку сведения о здоровье солиста Depeche Mode являются информацией личного характера.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из 9-й городской клинической больнице Минска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Немецкое агропредприятие прогорело в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика