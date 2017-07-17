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Солист Depeche Mode выписан из больницы
18.07.2017 10:29 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из 9-й городской клинической больнице Минска.
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Сегодня утром Дэйв Гаан был осмотрен медиками, принято решение о его выписке. Солист Depeche Mode был в нормальном настроении, общался с врачами. Сейчас он готовится покинуть больницу, рассказали в медучреждении, передает
Другие подробности не сообщаются, поскольку сведения о здоровье солиста Depeche Mode являются информацией личного характера.
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Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из 9-й городской клинической больнице Минска.
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