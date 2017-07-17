Видеофакт: пес спас тонущего олененка в Нью-Йорке

Житель Нью-Йорка Марк Фрили в воскресенье выложил в интернет видео, где запечатлено, как его собака спасает тонущего олененка из вод Атлантики.



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Фрили прогуливался по берегу со своими двумя собаками, как вдруг один пес метнулся в воду. Оказалось, что животное бросилось спасать маленького оленя, который в этот момент тонул. Пес по кличке Стром вытащил олененка на берег и даже попробовал ухаживать за ним. Спасение собакой олененка заняло порядка восьми минут.

Марк Фрили вызвал спасателей и оставался со спасенным зверем до их прибытия. Специалисты говорят, что оленю ничего не угрожает.

В интернете ролик с записью чудесного спасения уже набрал более 100 тысяч просмотров.