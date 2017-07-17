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Минскстрой снова выставил на аукцион свои квартиры

18.07.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
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Госзастройщик Минскстрой в августе попытается продать с аукциона очередную партию своих квартир. Среди лотов есть однокомнатная, две двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры.

Цена квадратного метра в «однушке» — 2370 рублей, в «трешке» — 2136 рублей.


Все эти квартиры застройщик уже пытался продать в июне, но тогда желающих приобрести их с такой начальной ценой не нашлось.

Аукцион пройдет 7 августа в Минском городском центре недвижимости.

 
 
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Начальная цена "однушки" 105 тысяч рублей, "двушки" - 124 тысячи рублей.

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