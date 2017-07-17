Минскстрой снова выставил на аукцион свои квартиры

Госзастройщик Минскстрой в августе попытается продать с аукциона очередную партию своих квартир. Среди лотов есть однокомнатная, две двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры.

Цена квадратного метра в «однушке» — 2370 рублей, в «трешке» — 2136 рублей.





Все эти квартиры застройщик уже пытался продать в июне, но тогда желающих приобрести их с такой начальной ценой не нашлось .

Аукцион пройдет 7 августа в Минском городском центре недвижимости .