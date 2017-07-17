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Минскстрой снова выставил на аукцион свои квартиры
Госзастройщик Минскстрой в августе попытается продать с аукциона очередную партию своих квартир. Среди лотов есть однокомнатная, две двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры.
Цена квадратного метра в «однушке» — 2370 рублей, в «трешке» — 2136 рублей.
Все эти квартиры застройщик уже пытался продать в июне, но тогда желающих приобрести их с такой начальной ценой
Аукцион пройдет 7 августа в
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Начальная цена "однушки" 105 тысяч рублей, "двушки" - 124 тысячи рублей.
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