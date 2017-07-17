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Украинка пыталась провезти через границу неучтенные 115 тысяч долларов

18.07.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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Украинка пыталась провезти при выезде из Беларуси через пункт таможенного оформления «Верхний Теребежов» незадекларированную валюту в эквиваленте свыше 115 000 долларов. Валюту у женщины изъяли, против нее возбудили уголовное дело.

Пассажирка микроавтобуса «Mercedes-Benz» при выезде из Беларуси заявила таможенникам, что не везет товары для личного пользования и наличные деньги, которые нужно задекларировать. Но при таможенном досмотре у женщины обнаружили полиэтиленовый пакет с бумажными конвертами, в которых находилось 39 100 долларов, больше 50 тысяч евро и больше 1,1 миллиона российских рублей. Общая сумма незадекларированной валюты составила в эквиваленте свыше 115 000 долларов.

Валюту изъяли, женщину задержали. В отношении украинки возбудили уголовное дело по за контрабанду.


При единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму больше 10 тысяч долларов нужно заполнить декларацию на всю сумму.

Напомним, с апреля прошлого года при незаконном перемещении (недекларировании или сокрытии) наличных денег на сумму больше 30 тысяч долларов через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза предусмотрена уголовная ответственность — или штраф, или ограничение свободы от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Украинка пыталась провезти при выезде из Беларуси через пункт таможенного оформления "Верхний Теребежов" незадекларированную валюту в эквиваленте свыше 115 000...

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