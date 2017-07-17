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Производителей стройматериалов для строительства госжилья ограничили в прибыли

18.07.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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На правовом интернет-портале появилось постановление Минстройархитектуры
№ 13 «Об отдельных вопросах регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции». Главное нововведение — ограничение норматива рентабельности стройматериалов, которые пойдут на возведение жилья, которое строят — частично или полностью — за бюджетные деньги.

Постановлением устанавливается предельный норматив рентабельности белорусских стройматериалов, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на белорусские стройматериалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского или местных бюджетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов):
— юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — 25 процентов к плановой себестоимости;
— юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими функцию подрядчика, для собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом — в размере 15 процентов к плановой себестоимости.

На строительные материалы, изделия, конструкции, производимые в Беларуси юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе выполняющими функцию подрядчика) для реализации или для собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом, в целях строительства жилых домов, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств, — в размере 5 процентов к плановой себестоимости.

Отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на территорию РБ и реализуемые юрлицами и ИП, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту, расходов на страхование груза, транспортных расходов, связанных с приобретением товара, и предельной максимальной надбавки в размере 10 процентов от контрактной цены.

Документом устанавливается и предельная оптовая надбавка к отпускным ценам на стройматериалы, в размере 10 процентов независимо от количества участвующих посредников.

Полный текст постановления TУT.

Постановление вступает в силу с 1 августа.

 
 
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