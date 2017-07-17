Вчера вечером солист Depechе Mode Дэйв Гаан Минске отменили в последний момент: солист госпитализирован">не смог выступить на собственном концерте. 55-летнего артиста направили в 9-ю городскую клиническую больницу из-за проблем с пищеварением. Позже стало известно, что ему поставили диагноз мезаденит, а на следующий день — выписали.





Это событие взбудоражило пользователей соцсетей. Многие принялись представлять, как выглядела встреча англичанина с ситемой белорусского здравоохранения.

Дэйв Гаан приехал в минскую больницу:

— а картачка ваша гдзе? гдзе вы праписаны? — Anja (@tens_) 17 июля 2017 г.

Вот Дэйв уехал в минскую больничку, а там дежурный врач ему строго говорит: «Где флюорография? Карточка? К какой поликлинике приписан?» — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 17 июля 2017 г.

Прививки? — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 17 июля 2017 г.

Манту мочили? — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 17 июля 2017 г.

Справка от нарколога есть? — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 17 июля 2017 г.

Даже если есть все бумаги, к врачу можно и не попасть.

Сначала пусть в регистратуру очередь отлежит — Alisa Matavilava (@AlisMatavilau) 17 июля 2017 г.

Терапевт по талонам принимает, но талоны на прием остались только на следующую неделю — Жан-Батист (@relobus) 17 июля 2017 г.

надобно сначала получить разрешение на обслуживание у заведующего… — Сцiплы беларусiк (@gray99by) 17 июля 2017 г.

Попасть в больницу — еще полдела. Внутри-то все тоже очень по-белорусски.

Обед скоро у Дейва. Котлетки на пару. Перловочка. Кисель. — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 18 июля 2017 г.

Концерт Депеш Мод в Минске отменили, потому что солист попал в минскую больницу.

— I'll probably burn in hell, — прокомментировал Дэвид. — Костюго́ва (@lessprit) 17 июля 2017 г.

Те, кто уже лежал в больнице, удивились неожиданному соседству.

Даже Дэйв Гаан сейчас лежит в белорусской больнице. Любимый, я с тобой! — Juliette (@ohwhereismymind) 17 июля 2017 г.

Появились предположения о том, чем Гаан мог отравиться.

В Минске один лидер депеш мод отравил жизнь другому лидеру депеш мод — KisLoeMoLoko (@KisLoeMoLoko) 17 июля 2017 г.

Солист Depeche Mode находится в 9-й Минской клинической больнице. Кишечное расстройство. А ГАВАРЫЛИ ТЕБЕ НЕ ЕШЬ НА НОЧ МЯСА З КАРТОШКАЙ — РБ головного мозга (@belamova) 17 июля 2017 г.

А может, были другие причины отменить концерт?

— Слушай, Дэйв, извини, но в этом году я на ваш концерт в Минске не пойду.

— знаешь, я пожалуй тоже. — Ivan Radziankou (@Veterrr) 17 июля 2017 г.

Дэйв Гаан проста вырашыў танна палячыцца ў нас, бо ў іхных Амерыках усё дорага! — Siaržuk Piatroŭski (@srzkptrsk) 17 июля 2017 г.

На самом деле Дейв Гаан отменил концерт потому, что вышел новый сезон Игры престолов. — subz! k (@subzik) 17 июля 2017 г.

Главное, чтоб он у нас тут дуба не дал. Да, рок-звёзды едут умирать в Беларусь, но не в буквальном же смысле! — Марципанк⚡️ (@lenk0yan) 17 июля 2017 г.

Возможно, концерт можно было спасти, взяв другого солиста.

Новый солист Дипи Шмот, концерт будет! pic.twitter.com/MstEstKqDl — ✌️ Pavel Potashnikov (@potashnikov) 17 июля 2017 г.

Но есть и более стойкие артисты!