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"А карточка ваша где?" Соцсети о солисте Depeche Mode в минской больнице
Вчера вечером солист Depechе Mode Дэйв Гаан Минске отменили в последний момент: солист госпитализирован">не смог выступить на собственном концерте. 55-летнего артиста направили в 9-ю городскую клиническую больницу из-за проблем с пищеварением. Позже стало известно, что ему
Это событие взбудоражило пользователей соцсетей. Многие принялись представлять, как выглядела встреча англичанина с ситемой белорусского здравоохранения.
Даже если есть все бумаги, к врачу можно и не попасть.
Попасть в больницу — еще полдела. Внутри-то все тоже очень по-белорусски.
Те, кто уже лежал в больнице, удивились неожиданному соседству.
Появились предположения о том, чем Гаан мог отравиться.
А может, были другие причины отменить концерт?
Возможно, концерт можно было спасти, взяв другого солиста.
Но есть и более стойкие артисты!
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Многие принялись представлять, как выглядела встреча англичанина с ситемой белорусского здравоохранения.
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