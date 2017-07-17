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"А карточка ваша где?" Соцсети о солисте Depeche Mode в минской больнице

18.07.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Вчера вечером солист Depechе Mode Дэйв Гаан Минске отменили в последний момент: солист госпитализирован">не смог выступить на собственном концерте. 55-летнего артиста направили в 9-ю городскую клиническую больницу из-за проблем с пищеварением. Позже стало известно, что ему поставили диагноз мезаденит, а на следующий день — выписали.


Это событие взбудоражило пользователей соцсетей. Многие принялись представлять, как выглядела встреча англичанина с ситемой белорусского здравоохранения.

Даже если есть все бумаги, к врачу можно и не попасть.

Попасть в больницу — еще полдела. Внутри-то все тоже очень по-белорусски.

Те, кто уже лежал в больнице, удивились неожиданному соседству.

Появились предположения о том, чем Гаан мог отравиться.

А может, были другие причины отменить концерт?

Возможно, концерт можно было спасти, взяв другого солиста.

Но есть и более стойкие артисты!

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Теги: Минск
 
 
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Многие принялись представлять, как выглядела встреча англичанина с ситемой белорусского здравоохранения.

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