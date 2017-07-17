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В Бресте два пешехода пили пиво прямо на дороге
17 июля сотрудники ГАИ задержали двух пешеходов, которые сидели на дороге и пили пиво.
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О нарушителях инспекторам сообщил водитель такси. Мужчина пояснил, что в районе автозаправки А100 чуть не совершил наезд на двух сидящих на проезжей части пешеходов, сообщили в ГАИ региона.
В указанном месте инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину и его 62-летнюю мать, которые сидели на темном участке дороги и пили пиво.
Освидетельствование женщины показало 1,1 промилле, мужчина от прохождения освидетельствования отказался. В отношении нарушителей составлены протоколы.
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О нарушителях в ГАИ сообщил таксист.
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