В Бресте два пешехода пили пиво прямо на дороге

17 июля сотрудники ГАИ задержали двух пешеходов, которые сидели на дороге и пили пиво.

Видео: ГАИ Брестской области

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О нарушителях инспекторам сообщил водитель такси. Мужчина пояснил, что в районе автозаправки А100 чуть не совершил наезд на двух сидящих на проезжей части пешеходов, сообщили в ГАИ региона.

В указанном месте инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину и его 62-летнюю мать, которые сидели на темном участке дороги и пили пиво.

Освидетельствование женщины показало 1,1 промилле, мужчина от прохождения освидетельствования отказался. В отношении нарушителей составлены протоколы.