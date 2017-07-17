ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте два пешехода пили пиво прямо на дороге

18.07.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

17 июля сотрудники ГАИ задержали двух пешеходов, которые сидели на дороге и пили пиво.

Видео: ГАИ Брестской области

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

О нарушителях инспекторам сообщил водитель такси. Мужчина пояснил, что в районе автозаправки А100 чуть не совершил наезд на двух сидящих на проезжей части пешеходов, сообщили в ГАИ региона.

В указанном месте инспекторы обнаружили 36-летнего мужчину и его 62-летнюю мать, которые сидели на темном участке дороги и пили пиво.

Освидетельствование женщины показало 1,1 промилле, мужчина от прохождения освидетельствования отказался. В отношении нарушителей составлены протоколы.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О нарушителях в ГАИ сообщил таксист.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Украинка пыталась провезти через границу неучтенные 115 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика