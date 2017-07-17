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Юристы и управленцы о том, что такое субсидиарная ответственность

18.07.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В современных кризисных условиях многие руководители задумываются о том, насколько велик шанс у их предприятия попасть в неприятную ситуацию, связанную с невыполнением взятых на себя обязательств, неисполнения договоров и так далее. На сегодняшний день никто не застрахован от предпринимательских рисков, как на внутреннем рынке, так и связанных с изменениями отношений между разными странами — вводимые или снимаемые санкции.

Согласно действующему законодательству Беларуси, к субсидиарной ответственности привлекается не только директор, его заместители, но и участники общества. В любой обанкротившейся фирме лица, виновные в доведении ее до такого состояния, привлекаются к субсидиарной ответственности на основании решения суда, который может вынести решение об описи имущества руководителей. Традиционно из ситуации видится выход, описанный в классике литературы: бежать! Но есть и более простой рецепт.

"Основная задача руководителя, или интерим-менеджера в данном случае, проста. Он должен ставить в известность собственников. Притом делать это в письменном виде, чтобы потом у него было впоследствии доказательство, что он известил собственников о некоей ситуации. Для того, чтобы собственник принимал решение, что необходимо сделать: выделить дополнительные средства, подать заявление о начале процедуры банкротства" — рассказал Борис Лев.

Когда речь идет о собственнике, это может быть как конкретное физическое лицо, как учредитель, так и группа лиц, как акционеры, кто владеют долей или долями предприятия. Информированность собственников предприятия о том, что происходит, позволит руководителю избежать субсидиарной ответственности, санкций, наложенных на частную собственность конкретного человека.

"Если не хватает средств предприятия на покрытие долгов, то наступает момент ответственности. Субсидиарная ответственность это дополнительная ответственность. И даже собственник предприятия может подпасть под санкции, если не смогут доказать, что они не знали о положении дел на предприятии. Ответственность неограниченная. Бывают решения, которые исчисляются в миллионах новых рублей, и они ложатся на физические лица", — рассказал Борис Лев.

На сегодняшний день закон не делает разницы между государственными и частными предприятиями. Но судебная практика в данный момент с большим удовольствием возлагают субсидиарную ответственность на руководителей частных предприятий.

Беседу о нюансах наложения субсидиарной ответственности на руководителей предприятия слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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