Президентский коктейль. Какие напитки предпочитают сильные мира сего

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Обычно политики стараются не афишировать свои предпочтения в плане алкоголя, дабы не нанести урон репутации. Однако ничто человеческое им не чуждо.

РБК выяснил, какие напитки и коктейли выбирают премьер-министры, королевы и президенты.

Уинстон Черчилль

«Я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня», — говорил Уинстон Черчилль. Алкогольные предпочтения премьер-министра Великобритании не ограничивались одним напитком. Известно, что Черчилль очень любил виски: в частности, он пил продукцию шотландского бренда, который на сегодняшний день считается самым популярным в мире. На основе этого напитка политик делал коктейль, названный его детьми Papa’s Cocktail: наливал виски на дно стакана, разбавлял водой и пил в течение дня. Этот рецепт Черчилль выдумал не просто так: в молодости он бывал в Индии и странах Африки, и поскольку вода там отличалась не лучшим качеством, он разбавлял ее алкоголем. Кроме того, премьер-министр Великобритании любил бренди, употребляя его на дижестив. Что касается шампанского, Черчилль предпочитал напиток одного из известных французских винодельческих домов, основанного в 1849 году. В 1944-м, после освобождения Парижа, политик подружился с тогдашней владелицей этого дома и с тех пор ежегодно получал ящик шампанского на свой день рождения. Более того, спустя несколько десятилетий после смерти Черчилля винодельческий дом выпустил кюве, названное в его честь.

Иосиф Сталин

Советский вождь отдавал предпочтение грузинским винам: в частности, он любил полусладкие. Употребляя этот напиток, Сталин соблюдал сезонность: летом пил белое, а зимой — красное. Известно, что он также любил сухое домашнее вино, предварительно разбавленное холодной водой, а в последние годы жизни предпочитал вино с минимальным градусом крепости.

Франклин Рузвельт​

32-й президент США любил коктейли, отдавая предпочтение различным видам мартини. Нередко он смешивал их самостоятельно. «Перед обедом мы обычно пили мартини, сделанные лично президентом», — рассказывал занимавший при Рузвельте пост генерального прокурора США Роберт Джексон в биографической книге «That Man: An Insider’s Portrait of Franklin D. Roosevelt». При этом он отмечал, что Рузвельт не пил много. «Он обычно выпивал пару коктейлей перед обедом, а затем, возможно, немного после», — вспоминал Джексон. Существует легенда, что во время Тегеранской конференции американский президент угостил коктейлем Иосифа Сталина: по одной версии это был сухой, по другой — «грязный» мартини. Сталин вежливо допил его и сказал: «Хорошо, только от него холодит желудок».

Джон Ф. Кеннеди

Как и Рузвельт, Джон Кеннеди предпочитал коктейли. В частности, 35-й президент США любил потягивать «Дайкири». Другим любимым коктейлем Кеннеди была «Кровавая Мэри».

Джимми Картер

Журналист Марк Уилл-Уэбер в своей книге «Мятный джулеп с Тедди Рузвельтом: Полная история президентской выпивки» утверждает, что 39-й президент США практически не употреблял алкоголь. Во время встреч с советскими политическими деятелями он старался обходиться небольшим бокалом белого вина, чтобы избежать распития знаменитой русской водки.

Королева Елизавета II

Алкогольные предпочтения королевы Елизаветы II также не ограничиваются одним напитком. По сведениям The Telegraph, перед ланчем Ее Величество пьет коктейль, в состав которого входят одна часть джина и две части французского аперитива на основе крепленого вина. Во время самого ланча королева употребляет вино, а вечером может пропустить бокал шампанского.

Барак Обама

Бывший президент США любит простой и демократичный напиток — пиво. В американских СМИ то и дело появлялись фото Обамы с бокалом пива того или иного сорта. А в 2011 году по запросу президента в Белом доме была оборудована собственная пивоварня, на которой варили портер и несколько видов эля.

Владимир Путин

Об алкогольных предпочтениях президента РФ известно не много. Как писал ряд российских СМИ, Владимир Путин почти не пьет, однако время от времени может позволить себе бокал пива. Автор книги «Beer: The Ultimate World Tour» Билл Йенн упоминал, что во время службы офицером КГБ в Дрездене Путин предпочитал светлый лагер низового брожения, который варится на одной из пивоварен неподалеку от города.